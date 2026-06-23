Το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος πριν από 10 χρόνια αποδεικνύεται πως στοιχειώνει τη βρετανική πολιτική σκηνή. Η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ άνοιξε τον δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία.

Πρόκειται για μια εικόνα που θα φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια για μια χώρα που θεωρούνταν υπόδειγμα κοινοβουλευτικής σταθερότητας. Το ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ηγέτες δεν ηττήθηκαν στις κάλπες.

Ανατράπηκαν από τα ίδιά τους τα κόμματα όταν κρίθηκε ότι είχαν μετατραπεί σε πολιτικό βάρος.

ΣΠΥΝΙΚ