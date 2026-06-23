Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε σήμερα (23/6), έπειτα από τριήμερη πολύωρη διαδικασία, όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένο, μαζί με 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκωσία, 49χρονο υπόδικο και 45χρονη.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί την περασμένη Παρασκευή σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 3 Αυγούστου. Για την κράτησή ή όχι του εν λόγω επιχειρηματία, που είναι κατηγορούμενος και σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου, δόθηκε νομική μάχη, αφού ο συνήγορός του, Αντώνης Δημητρίου, είχε φέρει ένσταση στην κράτησή του.

Συγκεκριμένα σε χθεσινή του αγόρευση (22/6) είχε κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση του πελάτη του, με δεδομένο πως άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν, υπό όρους, ελεύθεροι, ενώ άφησε αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε ζητήσει όπως παραμείνει υπό κράτηση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων. Στην απόφαση του το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής, αφού αποφάνθηκε «πως υπάρχει κίνδυνος για επηρεασμό μαρτυρίας σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος».

Σημειώνεται πως όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίαση, απειλή βιαιοπραγίας και στέρηση της ελευθερίας προσώπου και άδικο περιορισμό. Υπό κράτηση βρίσκεται και ο υπόδικος, ο οποίος κατηγορείται για τους βασανισμούς πολιτών σε παράνομο καζίνο στην Πύλα, καθώς και για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, δηλαδή ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη, αφέθηκαν, υπό όρους, ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία 77χρονου ότι μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου, όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, ο οποίος απασχόλησε στο παρελθόν για υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Λίγο αργότερα, στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον συνταξιούχο ο 44χρονος, μαζί με τον 49χρονο υπόδικο, μεταξύ άλλων, τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν συνολικά €49.000. Ο υπόδικος φέρεται, εν τω μεταξύ, να συνεργάστηκε με την 45χρονη και να απέσπασαν πάνω από €150.000 από τον συνταξιούχο. Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία φέρεται να πίεσε τον παραπονούμενο, με την βοήθεια των υπολοίπων, ν’ αλλάξει τη συμφωνία πώλησης των ακινήτων.