Τελεσίγραφο τριών ημέρων για δρομολόγηση των διαδικασιών άρσης της επικινδυνότητας της πολυκατοικίας Φιλάντα στην περιοχή λιμανιού Λάρνακας έδωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Πρόκειται για την πολυκατοικία στην οποία στις 27 Μαΐου ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από μπαλκόνια για να μην συλληφθούν, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Η πολυκατοικία Φιλάντα διαθέτει πέντε μπλοκ με 79 διαμερίσματα και δέκα καταστήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων ξεπερνούν τους 90. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κτήριο της Λάρνακας που κρίθηκε ως επικίνδυνο για κατάρρευση και το οποίο αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια ανοικτή πληγή για την πόλη. «Την περασμένη Παρασκευή επιδώσαμε ειδοποιήσεις και προχωρήσαμε σε τοιχοκολλήσεις στα κτήρια. Εμείς τους δώσαμε τρεις εργάσιμες ημέρες για να προχωρήσουν σε μέτρα άρσης της επικινδυνότητας, αλλιώς θα τους ζητήσουμε να εκκενώσουν τα κτήρια. Οι τρεις μέρες παρέρχονται σήμερα, ωστόσο, θα δώσουμε ακόμα λίγο περιθώριο επειδή γίνονται προσπάθειες από κάποιους ιδιοκτήτες, που επικοινώνησαν μαζί μας. Θα δώσουμε ακόμη 2-3 μέρες κι εάν ορίσουν μηχανικό και προχωρήσουν μ’ ένα πλάνο για να ρυθμίσουν το πρόβλημα, τότε θα τους δοθεί το περιθώριο. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε σε εκκένωση κι εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα προχωρήσουμε με διάταγμα δικαστηρίου», ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Οι λειτουργοί του ΕΟΑΛ προχώρησαν σε επίδοση από πόρτα σε πόρτα και διαπίστωσαν και αυτοί τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης πολλών κατοίκων, αλλά και τις απίστευτες παρανομίες στο κτήριο, πολλά διαμερίσματα του οποίου έχουν καταληφθεί παράνομα από αλλοδαπούς. «Κτύπησαν τις πόρτες και έκαναν επίδοση οι λειτουργοί του ΕΟΑΛ και είδαμε πολλά. Διαμένουν κυρίως ξένοι υπήκοοι, και υπάρχουν πολλές οικογένειες. Υπάρχουν διαμερίσματα που μένουν πάρα πολλά άτομα, σε κάποια μπορεί να μένουν 10 άτομα. Είναι άθλιες και οι συνθήκες υγιεινής στα κτήρια», ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, σημειώνοντας πως πρέπει να εμπλακούν πολλές υπηρεσίες «Βρήκαμε αρκετούς ενοίκους που πιάνει ο ένας από τον άλλο ρεύμα παράνομα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κινητοποιηθούν πολλές υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο το θέμα της άρσης της επικινδυνότητας. Υπάρχουν θέματα της Αστυνομίας για το ποιοι διαμένουν, είναι ο Δήμος Λάρνακας για την οχληρία και τα θέματα υγιεινής, πρέπει να μπει η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και η ΑΗΚ για τα θέματα του ηλεκτρισμού, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία επειδή έχουν κλείσει εξόδους. Υπάρχουν παρανομίες και παρανομίες στο συγκεκριμένο κτήριο. Για να πετύχουμε αυτό που πρέπει να εμπλακούν όλοι», σημείωσε.

Τις επόμενες ημέρες ο ΕΟΑΛ θα προχωρήσει με ανάλογες ενέργειες και σε άλλες μεγάλες πολυκατοικίες στη Λάρνακα που έχουν κριθεί ως επικίνδυνες.