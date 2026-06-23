Σε εξέλιξη βρίσκεται τις μέρες αυτές ένα φιλόδοξο σχέδιο της δημοτικής αρχής Πάφου για την περαιτέρω αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επεσήμανε ότι στα πλαίσια αυτά, η ιστορική λέσχη «Ευσέβεια», που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, έχει ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της ταυτότητα και στην ιστορία της περιοχής.

Η παρέμβαση αυτή, τόνισε, συνέβαλε σημαντικά στον ευπρεπισμό και την αισθητική αναβάθμιση της γειτονιάς.

Παράλληλα, επεσήμανε ο Δημαρχεύων Πάφου, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με την «Ευσέβεια». Το κτήριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου, αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες, αναφέρει.

Με σχέδιο, υπευθυνότητα και σεβασμό στην ιστορία της πόλης, ο Δήμος Πάφου επενδύει καθημερινά στην αναβάθμιση της δημοτικής περιουσίας και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και όμορφης πόλης για όλους, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.