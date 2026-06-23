Ασθενείς αναζητούν χώρο στάθμευσης για να αφήσουν τα οχήματά τους για να περπατήσουν μέχρι το ιατρείο ή το χημείο ή ως την επιχείρηση με την οποία θέλουν να συναλλαγούν στην οδό Κρήτης στη Λευκωσία.

Άλλοι κοιτάζουν εναγωνίως να βρουν εναλλακτικό δρόμο ο οποίος θα τους οδηγεί στον προορισμό τους ακούγοντας και τις κόρνες ή και τον εξάψαλμο άλλων οδηγών οι οποίοι δεν έχουν χρόνο να αναμένουν προς τα πού θα αποφασίσει ο προπορευόμενος να κινηθεί.

Και βεβαίως, οι λιγοστοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παρατηρούν προβληματισμένοι την όλη κατάσταση και διερωτώνται αν θα αντέξουν μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στις οδούς Κρήτης και Κυπράνωρος, οι οποίες βρίσκονται στα αριστερά της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα αμέσως μετά την Αστυνομία Λυκαβητού με κατεύθυνση την Παλλουριώτισσα.

Επίσης, κάτοικοι και καταστηματάρχες της οδού Ανδροκλέους, η οποία βρίσκεται στην επόμενη πάροδο από την Κυπράνωρος, παρατηρούν αμήχανα το δρόμο τους στον οποίο, πέραν των οχημάτων που διακινούνταν καθημερινά μέχρι χθες, προστέθηκαν και τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τις οδούς οι οποίες έκλεισαν προς το παρόν για εκτέλεση οδικών και άλλων έργων ανάπλασης.

Επειδή η οδός Κρήτης βρίσκεται πλησίον του αστυνομικού σταθμού Λυκαβηττού, όπου λειτουργούν και σταθερές κάμερες, όλοι οι διερχόμενοι ανησυχούν μπας και δεν προλάβουν να περάσουν και, εκτός από την ταλαιπωρία, εισπράξουν και εξώδικο.

Προσωπικό γραφείων και ιατρείων κατεβαίνει στο δρόμο για να βοηθήσει τους πελάτες να βρουν χώρο να σταθμεύσουν για μερικά λεπτά προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις δουλειές τους.

Στον ένα φταίει το ένα, στον άλλον το άλλο και τρίτος διερωτάται αν το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα του, έχοντας προφανώς αντίληψη ως προς το τι συνέβη με άλλα ανάλογα έργα.

Με όσους μιλήσαμε, θεωρούν πως τα έργα θα αναβαθμίσουν την περιοχή και προφανώς δεν υπήρχε άλλη λύση, πλην, όμως, αποκαλύπτεται για μια ακόμη φορά, πώς ακόμη και τα μικρά έργα στο κέντρο της πρωτεύουσας, προκαλούν τόση ταλαιπωρία και αυξάνουν το κυκλοφοριακό χάος. Ένας εκσκαφέας αφαιρεί πυρετωδώς το υπέδαφο σε βάθος περίπου ενός μέτρου, προφανώς με σκοπό να προλειάνει το έδαφος να δεχθεί τους αγωγούς και τα σύρματα διαφόρων υπηρεσιών.

Μια γυναίκα σε ένα ιδιωτικό χώρο στάθμευσης φωνάζει ότι της έκλεισαν την έξοδο και δεν μπορεί να βγει. Φορτηγά μεταφέρουν υλικά και εργαζόμενοι διεκπεραιώνουν την αποστολή που τους έχει ανατεθεί.

Ο Δήμος Λευκωσίας είχε ανακοινώσει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στην οδό Κρήτης, από τη συμβολή της με την λεωφόρο Διγενή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Στασάνδρου, και στην οδό Φιλιππιάδος, στο πλαίσιο του έργου «Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Οι εργασίες που εκτελούνται και οι οποίες προγραμματίζεται να διαρκέσουν δύο μήνες, περιλαμβάνουν:

Αντιπλημμυρικά έργα με την κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.

Κατασκευή ενιαίων πεζοδρομίων βάσει σύγχρονων απαιτήσεων προσβασιμότητας.

Ανακατασκευή του οδοστρώματος.

Διαμόρφωση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και βελτίωση της οδικής σήμανσης.

Διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

Αναβάθμιση των υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Στους οδηγούς συνεστήθη να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας, όπως αυτές υποδεικνύονται στον συνημμένο χάρτη. Τονίζεται ότι κατά την περίοδο εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών θα λειτουργούν προσωρινά φώτα τροχαίας στη συμβολή των οδών Ανδροκλέους & Στασάνδρου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).