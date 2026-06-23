Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε χθες την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «κατά κάποιον τρόπο φίλο» αλλά αποδίδοντας την πτώση του στις επιλογές του για μετανάστευση, ενέργεια και εγκληματικότητα.

«Είναι (…) πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω — κατά κάποιον τρόπο, φίλος», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, καταφερόμενος ταυτόχρονα εναντίον του πολιτικού των Εργατικών.

«Δεν ήταν καλός μαζί μας στο NATO», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, που αντιμετωπίζει με μνησικακία την απόφαση του κ. Στάρμερ να μην υποστηρίξει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Είχε δυο προβλήματα: την ενέργεια και τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι», επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

🚨 NOW: President Trump says Keir Starmer FAILED AS PRIME MINISTER after his resignation



"He's got problems. Energy and immigration and crime. But energy and immigration. He's really hurt himself very, very badly!" 💯



"You're really messing up energy! You have windmills all… pic.twitter.com/G0LD5a8OhP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 22, 2026

Ο μεγιστάνας δεν σταματά να καταφέρεται εναντίον της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στη Βρετανία. Διατείνεται εξάλλου ότι το Λονδίνο θα όφειλε να εμπνευστεί από την αντιμεταναστευτική επίθεση που διεξάγει εκείνος.

Σε ολοένα πιο δύσκολη θέση για μήνες, ο βρετανός πρωθυπουργός πήγε χθες το πρωί να ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την παραίτησή του, λίγο πριν την ανακοινώσει σε σύντομη παρέμβασή του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Για τη διαδοχή του φαβορί φέρεται να είναι μέγας αντίπαλός του στην παράταξη της βρετανικής κεντροαριστεράς, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δεν αποκλείεται να αναλάβει πρωθυπουργός το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

protothema.gr