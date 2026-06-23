Η επεισοδιακή αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ ξεκίνησε τα μεσάνυχτα (ώρα Κύπρο) και ολοκληρώθηκε, τελικά, στις 4:00 τα χαράματα, ελέω των καιρικών συνθηκών στη Φιλαδέλφεια, με τον αγώνα να ανταμείβει τους θεατές. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν καθάρισε με 3-0 χάρη σε δύο ακόμη γκολ του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 τέρματα στον θεσμό, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης!

Μάλλον αναμενόμενα, οι Τρικολόρ μπήκαν δυνατά στο ματς ψάχνοντας ένα γκολ από νωρίς και, μετά την άστοχη προσπάθεια του Κονέ στο δεύτερο μόλις λεπτό, το βρήκαν! Σκόρερ, φυσικά, ο Μπαπέ, που με υπέροχο σουτ από τα δεξιά στο 14′ έκανε το 1-0, φτάνοντας παράλληλα τα 15 τέρματα στον θεσμό.

Αν όμως περίμενε κανείς να δει τη Γαλλία να πιέζει και για δεύτερο τέρμα, γελάστηκε, καθώς οι παίκτες του Ντεσάν ήταν φλύαροι στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, με τη βροχή που άρχισε να πλήττει τη Φιλαδέλφεια να δυσκολεύει περαιτέρω τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, η οποία διήρκησε κάτι παραπάνω από δύο ώρες, καθώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες έφεραν εκκένωση των κερκίδων και μεγάλη διακοπή, πριν η δράση επανεκκινήσει όταν ηρέμησε ο καιρός.

Τότε, σε… καταιγίδα μετατράπηκαν οι Γάλλοι, που έφτασαν στο 2-0 με γκολ του Μπαπέ μετά από τραγικό λάθος της αντίπαλης άμυνας στο 54′.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ολίσε είχε δοκάρι, με τον ίδιο παίκτη να τροφοδοτεί τον Ντεμπελέ για το 3-0 στο 66′!

Κάπου εκεί έλαβε τέλος η σεμνή τελετή, με τους Τρικολόρ να εξασφαλίζουν με άνεση την πρόκριση και τους Ιρακινούς να μένουν ουσιαστικά εκτός συνέχειας.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γαλλία: Μενιάν – Κουντέ (83′ Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν – Κονέ, Ραμπιό – Ολίσε (68′ Σερκί), Ντεμπελέ (68′ Ντουέ), Μπαρκολά (83′ Ακλιούς) – Μπαπέ (90+1′ Τουράμ)

Ιράκ: Μπασίλ – Αλί, Ταχσίν (60′ Σουλάκα), Χασέμ, Ντόσκι – Αλ Αμάρι (68′ Σερ), Ισμαΐλ (60′ Αμίν) – Μπαγιές (68′ Φαρζί), Ικμπάλ, Κασέμ – Χουσεΐν (26′ Αλ Χαμάντι)

Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

Έκανε «Viking Row» για τους «32» η Νορβηγία! Η αρμάδα του Σόλμπακεν κέρδισε με 3-2 τη Σενεγάλη και θα παίξει με τη Γαλλία, στη ματσάρα της τελευταίας αγωνιστικής, για την πρωτιά του ένατου ομίλου. Πρωταγωνιστής ο Χάαλαντ, που με δύο γκολ έφτασε τα τέσσερα στο φετινό Μουντιάλ, πολύ καλό ματς από Όντεγκααρντ και Μπέργκ για τους Σκανδιναβούς. Ξεχώρισε για «Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα» ο Ισμαίλα Σαρ της Πάλας, που πέτυχε και τα δύο γκολ της χώρας του.

Ο Πέντερσεν αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή

Η Νορβηγία ήταν τουλάχιστον ένα… σκαλί πάνω από τη Σενεγάλη στο πρώτο μέρος και το 1-0 μάλλον την αδικεί. Η ομάδα του Σολμπάκεν μπήκε εξαρχής δυναμικά στην αναμέτρηση και είχε την πρώτη της καλή στιγμή με την κεφαλιά του Αγιέρ στο 12ο λεπτό, την οποία εξουδετέρωσε ο Μεντί. Στη συνέχεια, η χώρα της Αφρικής «πάγωσε» κάπως τον ρυθμό του ματς αλλά δεν απείλησε, με εξαίρεση ένα σουτ του Τζάκσον, που πέρασε μακριά από την εστία του Νίλαντ.

Το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των Σκανδιναβών και το 1-0 είναι κολακευτικό για την… παρέα του Μανέ. Στο 37′, ο Όντεγκααρντ χτύπησε το… καμπανάκι. Ύστερα από την κεφαλιά-πάσα του Χάαλαντ, ο κεντρικός της Άρσεναλ κοντρόλαρε, σούταρε δυνατά με το αριστερό αλλά ο Μεντί είπε «όχι». Οι Σενεγαλέζοι δεν πήραν το προειδοποιητικό μήνυμα και ο Πέντερσεν τους… πλήγωσε στο 43ο λεπτό. Ο αμυντικός της Τορίνο αντικατέστησε τον τραυματία Ρίερσον στο 12′ και αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή.

Ο Κουλιμπαλί δεν πρόσεξε, του έστρωσε άθελά του την μπάλα και ο Νορβηγός εκμεταλλεύτηκε το… δώρο, σούταρε με το δεξί και νίκησε τον πορτιέρε της Αλ Αχλί για το 1-0, που ήταν και το σκορ των πρώτων 45 λεπτών. Οι «Βίκινγκς» θα μπορούσαν να είχαν διευρύνει τον δείκτη του σκορ στο 45+4 όταν μετά από ολέθριο σφάλμα του Μεντί αυτή τη φορά, ο Χάαλαντ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης η κεφαλιά του σταρ της Σίτι πήγε στην αγκαλιά του Σενεγαλέζου κιπερ.

Ποδοσφαιρική πανδαισία και… σόου Χάαλαντ

Το δεύτερο ημίχρονο καλό θα ήταν να μην τελειώσει ποτέ. Τρομερό θέαμα, πολλά γκολ, φρενήρης ρυθμός και… παράσταση Χάαλαντ. Στο 48′ ο Όντεγκααρντ έτρεξε καταπληκτικά το γήπεδο, πάσαρε στον σταρ της Σίτι και εκείνος με υποδειγματικό πλασέ έκανε το 2-0.

Πέντε λεπτά αργότερα, η Σενεγάλη μπήκε ξανά στο παιχνίδι με τον Σαρ να εκμεταλλεύεται την τελική πάσα του Μανέ και να νικά με προβολή τον Νίλαντ.

Η χαρά της ομάδας του Τιό δεν κράτησε πολύ, αφού ο «φονικός» Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα και τρίτη συνολικά για την πατρίδα του. Στο 58ο λεπτό, ο Μπεργκ σέντραρε από τα αριστερά, ο 25χρονος επιθετικός πλάσαρε στην κίνηση με το δεξί και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά την πρόσκρουση στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν το 59ο γκολ στην καριέρα του με το εθνόσημο στο στήθος και το τέταρτο στο φετινό Μουντιάλ, ήδη από τη δεύτερη αγωνιστική.

Προϊόντος του χρόνου, ο ρυθμός έπεσε, ο κόουτς της αφρικανικής χώρας άλλαξε τακτικές και πρόσωπα αλλά η ομάδα του δεν κατόρθωσε κάτι ουσιαστικό.

Η Νορβηγία έκανε διατήρηση του αποτελέσματος και οι -τυπικά- φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τελικό 3-2 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Σαρ. Νορβηγία και Γαλλία βρίσκονται ήδη στους «32». Ιράκ και Σενεγάλη είναι στο… καναβάτσο ακόμα και για το εισιτήριο μέσω της τρίτης θέσης, καθώς έχουν από δύο ήττες και αρνητικό συντελεστή τερμάτων, που δύσκολα ανατρέπεται.

Μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης δε, οι Σκανδιναβοί μας χάρισαν μερικές τρομερές εικόνες, καθώς πανηγύρισαν μαζί με τους οπαδούς τους κάνοντας… κουπί. Ο Μάρτιν Έντεγκααρντ ανέλαβε ρόλο οργανωτή στο τύμπανο, με τον προπονητή τους, Στάλε Σολμπάκεν, να συμμετέχει και αυτός.

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Σταλ Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Χέγκεμ ( 84′ Όστεγκαρντ), Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Άουρσνες (46′ Μπεργκ), Σόρλοθ (84′ Μπομπ), Νούσα (71′ Σέλντερουπ), Ριέρσον (13′ Πέντερσεν), Χάλαντ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Μεντί (63′ Ντιό), Κουλιμπαλί (72′ Σαρ), Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ (54′ Τζέικομπς), Γκεΐγ, Καμαρά (63′ Σις), Γκεΐγ (54′ Μπαγιέ), Μανέ, Τζάκσον, Σαρ