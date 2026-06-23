Η Κύπρος κατέγραψε μείωση 13,5% στους οδικούς θανάτους μεταξύ 2019 και 2025, τη 12η μεγαλύτερη στην ΕΕ27, αναφέρει η 20η ετήσια έκθεση Road Safety PIN Report του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), προσθέτοντας ωστόσο ότι το 2025 καταγράφηκε στην Κύπρο αύξηση κατά 9,8% στους θανάτους από οδικά δυστυχήματα.

Σε ό,τι αφορά τους οδικούς θανάτους κατ’ αναλογία πληθυσμού, αναφέρεται ότι η Κύπρος κατέβηκε το 2025 στην 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, από την 14η θέση που κατέλαβε το 2024, ενώ η Κύπρος κατέγραψε το 2025 δείκτη οδικών θανάτων κατ’ αναλογία πληθυσμού 46, με τον δείκτη της ΕΕ27 να είναι 43.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Κύπρος έχει καταγράψει αρκετά καλύτερη μείωση στους σοβαρούς τραυματισμούς κατά την περίοδο 2015-2025, με ποσοστό 29,2%, που ήταν το 7ο ψηλότερο στην ΕΕ24.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη, παρουσιάζονται τα γενικά δεδομένα οδικής ασφάλειας κατά το τέλος του 2025 στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27), καθώς και στην Ελβετία, στη Νορβηγία, στη Σερβία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα Road Safety PIN συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την έναρξη του το 2006. Στο διάστημα αυτών των δύο δεκαετιών έχει καταστεί ένα από τα πιο επιδραστικά εργαλεία οδικής ασφάλειας, συγκρίνοντας την απόδοση των 31 χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, με την 20η ετήσια έκθεση να αξιολογεί την πρόοδο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση τόσο των οδικών θανάτων όσο και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% από το 2020 μέχρι το 2030, και προβαίνει σε ανασκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στις πολιτικές της ΕΕ που θα βοηθήσει στη διαπίστωση αν ο στόχος επιτυγχάνεται.

«Υπολογίζεται ότι γύρω στις 19.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ27 το 2025 και πάνω από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά. Δυστυχώς καταγράφηκε πολύ μικρή μείωση στους θανάτους με μόνο 2,3%, σε σχέση με το 2024. Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 9,8%», σημειώνεται σχετικά.

Προστίθεται ότι σε σύγκριση με το 2019, που είναι το έτος βάσης για το ευρωπαϊκό στόχο του 2030, μόνο σε 24 από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο ΡΙΝ καταγράφηκε μείωση στους οδικούς θανάτους μέχρι το 2025, ενώ στις υπόλοιπες 7 καταγράφηκε αύξηση στους οδικούς θανάτους.

Συμπληρώνεται ότι κατά την περίοδο αυτή καταγράφηκε μόνο 14,6% μείωση στους οδικούς θανάτους στην ΕΕ27, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ από τη μείωση του 31% που έπρεπε να καταγραφεί για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μείωση 50% μέχρι το 2030, με την Κύπρο να καταγάφει μείωση 13,5% στους οδικούς θανάτους κατά την περίοδο αυτή, που ήταν η 12η μεγαλύτερη στην ΕΕ27.

«Παρά την αργή πρόοδο, περισσότερες από 31.000 ζωές σώθηκαν στην ΕΕ27 κατά την τελευταία δεκαετία. Και αν η μείωση στους οδικούς θανάτους ήταν στα πλαίσια του στόχου για το 2030, θα διασώζονταν ακόμα 42.900 ζωές. Το ETSC υπολογίζει το επιπρόσθετο οικονομικό όφελος που θα προέκυπτε για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στα € 77 δισεκατομμύρια», σημειώνεται σχετικά.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΕΕ27 κατέγραψε κατά την τελευταία δεκαετία μείωση 20,2% στους οδικούς θανάτους, ενώ η Κύπρος πέτυχε μείωση 21,1%, που είναι η 16η μεγαλύτερη, ενώ σε ό,τι αφορά τους οδικούς θανάτους κατ’ αναλογία πληθυσμού, η Κύπρος κατέβηκε το 2025 στην 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, από την 14η θέση που κατέλαβε το 2024. Η Κύπρος κατέγραψε επίσης το 2025 δείκτη οδικών θανάτων κατ’ αναλογία πληθυσμού 46, ενώ ο δείκτης της ΕΕ27 ήταν 43.

«Η μείωση των σοβαρών οδικών τραυματισμών τη δεκαετία 2015-2025 στα 24 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ24) που έδωσαν στοιχεία, ήταν ακόμα πιο φτωχή. Κατά την περίοδο αυτή καταγράφηκε μείωση μόνο 12,9%. Η Κύπρος έχει καταγράψει αρκετά καλύτερη μείωση στους σοβαρούς τραυματισμούς κατά την περίοδο αυτή, με ποσοστό 29,2%, που ήταν το 7ο ψηλότερο στην ΕΕ24», αναφέρεται στη συνέχεια

Σύμφωνα με την έκθεση, το ετήσιο βραβείο “2026 Road Safety PIN Award” απονέμεται στη Δανία, για τη μακρόχρονη πρόοδο που καταγράφει στην οδική ασφάλεια, η οποία μείωσε κατά 31,7% τους οδικούς θανάτους από το 2019 μέχρι το 2025, που είναι η 2η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ27. Επίσης, το 2025 η Δανία κατέλαβε την 3η ψηλότερη θέση στην ΕΕ27 σε ό,τι αφορά τους οδικούς θανάτους σε αναλογία πληθυσμού, με ποσοστό 23.

«Η ΕΕ κινείται με δύο ταχύτητες στο πεδίο της οδικής ασφάλειας. Μερικές χώρες κινούνται προς την επίτευξη του στόχου για μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών μέχρι το τέλος της δεκαετίας, οι περισσότερες χώρες φαίνεται να αποτυγχάνουν και η ΕΕ, στο σύνολο της, είναι εκτός τροχιάς. Τίποτε από αυτά δεν είναι αναπόφευκτο, είναι καθρέπτης των επιλογών που κάνουν οι κυβερνήσεις», επισημαίνει το ETSC.

Καταληκτικά η έκθεση, παραθέτει σειρά εισηγήσεων του ETSC προς τα κράτη μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, προς τα κράτη μέλη εισηγείται την υιοθέτηση και εφαρμογή της προσέγγισης του «Ασφαλούς Συστήματος» (“Safe System” approach) για την Οδική Ασφάλεια, με τη διαχείριση όλων των στοιχείων του συστήματος οδικών μεταφορών με ένα ολοκληρωμένο τρόπο και υιοθετώντας μια προσέγγιση κοινής συνολικής ευθύνης και λογοδοσίας, μεταξύ των σχεδιαστών του συστήματος και των χρηστών των δρόμων.

Εισηγείται επίσης την επιδίωξη επιτάχυνσης της προόδου με όλα τα διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής αποδεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγικών επιβολής των σχετικών νόμων, σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιβολή του Νόμου (2004/345), καθώς και τη διάθεση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, που να επιτρέπει τον καθορισμό μέτρων με γνώμονα τους στόχους και καθιέρωση διαδικασιών για χρηματοδότηση και παροχή κινήτρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Χρήση των στοιχείων που συλλέγονται, για το σχεδιασμό και επικαιροποίηση των σχετικών πολιτικών.

Επιπλέον, εισηγείται επιτάχυνση της συλλογής των στοιχείων για τους Βασικούς Δείκτες Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators – KPIs) που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 και καθορισμός επί μέρους ποσοτικών στόχων.

Αντίστοιχα, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται σε συνέχεια της υιοθέτησης της προσέγγισης του «Ασφαλούς Συστήματος» (“Safe System” approach) στο Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030, να εξασφαλιστεί ότι η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται με ένα ολοκληρωμένο τρόπο, σε συντονισμό με όλες τις Γενικές Διευθύνσεις (DGs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής Αρχής που θα υποστηρίζει τις ασφαλείς, ευφυείς και βιώσιμες μεταφορές.

Αναφορικά με την εφαρμογή του Πλαισίου Πολιτικής 2021-2030 της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια εισηγείται τον πολλαπλασιασμό των δράσεων για την οδική ασφάλεια υπό το φως των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του πλαισίου και συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών στη συλλογή εναρμονισμένων στοιχείων για τους Βασικούς Δείκτες Αποδοτικότητας ( Key Performance Indicators – KPIs) και για τους σοβαρούς τραυματισμούς με τη νοσοκομειακή κατηγοριοποίηση MAIS3+.

Η έκθεση εισηγείται ενθάρρυνση των κρατών μελών, μέσω μιας επίσημης ευρωπαϊκής σύστασης, για τον καθορισμό ασφαλών ορίων ταχύτητας, σύμφωνα με την προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος», για τις διάφορες κατηγορίες δρόμων, όπως τα 30 χιλ/ώρα για αστικούς δρόμους, 70 χιλ/ώρα για επαρχιακούς δρόμους χωρίς διαχωριστική νησίδα και ανώτατη ταχύτητα 120 χιλ/ώρα ή μικρότερη στους αυτοκινητοδρόμους, καθώς και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών επιβολής του νόμου (αστυνόμευσης).

ΚΥΠΕ