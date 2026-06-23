Συνεχίζονται το τελευταίο διάστημα οι εργασίες ευπρεπισμού στην περιοχή της κατ’ εξοχήν τουριστικής οδού Αγίου Αντωνίου, μια από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Κάτω Πάφου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, δήλωσε στον «Φ» ότι η Αγίου Αντωνίου αποτελεί τη βιτρίνα της πόλης και γι’ αυτό η σωστή εικόνα της είναι προτεραιότητα για τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καθαρό, περιποιημένο και φιλόξενο περιβάλλον, αντάξιο των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων της περιοχής, επεσήμανε.

Οι εργασίες απαιτούν χρόνο, υπομονή και συντονισμό, καθώς υπάρχουν διάφορες δυσκολίες και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται παρεμβάσεις ακόμη και εντός υποστατικών για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναφέρει. Ωστόσο, με επιμονή και συστηματική δουλειά, προχωρούμε καθημερινά προς τον στόχο μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην αναβάθμιση της περιοχής, γιατί η Αγίου Αντωνίου δεν είναι απλώς μια γειτονιά της πόλης μας, αλλά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της και η τουριστική της βιτρίνα, καταλήγει ο Άγγελος Ονησιφόρου.