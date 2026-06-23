Δεν πρόλαβαν να πιάσουν δουλειά τα νέα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και, μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει να εγκρίνουν σημαντικά νομοθετήματα πριν από τις θερινές διακοπές.

Πρόκειται για το πακέτο νομοσχεδίων με τα οποία, μεταξύ άλλων, αλλάζει η διαδικασία προσλήψεων σε θέσεις εισδοχής στο Δημόσιο και, παράλληλα, μπαίνουν στο ψυγείο οι γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις. Επίσης, αφορά το νομοθέτημα για τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το Υπουργείο Οικονομικών έκανε ήδη διαβήματα προς τη Βουλή, απευθύνοντας έκκληση να ψηφιστούν τα νομοσχέδια πριν από τις 15 Ιουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν στη διάθεσή τους μόνο δύο προγραμματισμένες συνεδρίες για να εξετάσουν τα νομοθετήματα.

Ωστόσο, όπως μας λέχθηκε, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν έκτακτες συνεδρίες, ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτησή τους και να οδηγηθούν στην Ολομέλεια του Νομοθετικού Σώματος, πριν πάρουν «άδεια» οι βουλευτές.

Γιατί πρέπει να εγκριθούν πριν τον Ιούλιο

Το πρώτο πακέτο νομοθετημάτων είναι σημαντικό για τους επόμενους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με τις κυβερνητικές εξετάσεις, παρόλο που το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε ήδη ότι δεν θα διεξαχθούν φέτος.

Το δεύτερο νομοσχέδιο είναι επίσης σημαντικό, καθώς σχετίζεται με το Ταμείο Ανάκαμψης και, εάν δεν εγκριθεί έγκαιρα, το κράτος θα χάσει ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τα νομοσχέδια με τα οποία αλλάζει η διαδικασία προσλήψεων έχουν ως στόχο οι προσλήψεις να γίνονται με πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η Κυβέρνηση καίγεται να εγκριθούν τα νομοσχέδια, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα διεξαχθούν οι κυβερνητικές εξετάσεις. Συνήθως, οι κυβερνητικές εξετάσεις διεξάγονται μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών, σε περίπτωση μη έγκρισης των νομοθετημάτων, θα εξετάσει εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Οι αλλαγές που επέρχονται

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα νομοσχέδια προβλέπουν τα εξής:

* Οι γενικές γραπτές εξετάσεις για πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία θα διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων κάθε έτος και όχι προηγουμένως, όπως ισχύει σήμερα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εάν υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα προσόντα, να αποφασίζουν εάν θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις και η όλη διαδικασία, καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων, να είναι στοχευμένες και πιο ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών.

Οι θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία θα δημοσιεύονται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αντί κατά το πρώτο τετράμηνο, όπως ισχύει σήμερα, για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

· Δεν θα κατατίθενται στη Βουλή οι κατάλογοι θέσεων για τις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή γενικής γραπτής εξέτασης ή ειδικής γραπτής εξέτασης από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές.

· Οι θέσεις για την πλήρωση των οποίων δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην πλήρωσή τους, θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων.

· Δεν θα κατατίθενται στη Βουλή οι κατάλογοι θέσεων για τις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή γενικής γραπτής εξέτασης ή ειδικής γραπτής εξέτασης από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές. · Οι θέσεις για την πλήρωση των οποίων δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην πλήρωσή τους, θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων. Καταργείται η Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι σήμερα αρμόδια για τη διεξαγωγή της γενικής γραπτής εξέτασης, και καθορίζεται ότι την απόφαση για το είδος της εν λόγω εξέτασης, καθώς και την ευθύνη διεξαγωγής της, θα έχει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ως το αρμόδιο διοικητικό όργανο για πλήρωση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

· Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά τον καταρτισμό καταλόγου υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων, θα καλεί τους υποψηφίους που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώνουν σειρά προτίμησης για όλες τις θέσεις που διεκδικούν. Σε περίπτωση που διοριστούν σε θέση η οποία αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, θα διαγράφονται από τους υπόλοιπους καταλόγους υποψηφίων για διεκδίκηση άλλης θέσης.

· Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά τον καταρτισμό καταλόγου υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων, θα καλεί τους υποψηφίους που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώνουν σειρά προτίμησης για όλες τις θέσεις που διεκδικούν. Σε περίπτωση που διοριστούν σε θέση η οποία αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, θα διαγράφονται από τους υπόλοιπους καταλόγους υποψηφίων για διεκδίκηση άλλης θέσης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι διοριστούν στη δεύτερη επιλογή τους ή σε οποιαδήποτε κατώτερη, σε σειρά προτίμησης, επιλογή τους, θα συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης που δηλώθηκε σε ανώτερη σειρά προτίμησης από τη θέση στην οποία διορίστηκαν.

Αυξάνονται οι μονάδες μοριοδότησης του κριτηρίου αξιολόγησης από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, από 0-5 σε 0-15.

Το ρευστό από την ΕΕ και το ΔΣ του Ταμείου



Όσον αφορά το νομοσχέδιο για το Ταμείο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αυτό περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις που έδωσε η Δημοκρατία στην Κομισιόν, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου, οπότε εκπνέει και η λειτουργία του Σχεδίου Ανάκαμψης, η Κυβέρνηση θα πρέπει να διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το κράτος θα απωλέσει τη χρηματοδότηση.

Το Ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα συμβάλει στη στήριξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συγκεκριμένα νομοσχέδια αποτελούν προτεραιότητα για την κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία, όπως μας λέχθηκε, θα καταβάλει προσπάθειες για να εγκριθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων.