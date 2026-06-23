Ξεκαθαρίζει, σε λίγες ημέρες, η εικόνα αναφορικά με τις αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας, αφού η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα παρουσιάσει τα πλάνα της ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας. Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, στις 18:00, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης. Κατά τη συνεδρίαση η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναμένεται να παρουσιάσει τον πολυαναμενόμενο Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης του έργου, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης για τον προγραμματισμό και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους.

Σημειώνεται πως για το λιμάνι αποφασίστηκε όπως αναβαθμιστεί σε τουριστικό και συμβατών εμπορικών φορτίων, κάτι που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Λάρνακας. Άμεση προτεραιότητα θα δοθεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης οχληρών φορτίων, με στόχο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σ’ ό,τι αφορά στη μαρίνα υιοθετήθηκε πρόταση του Ελληνικού Υπερταμείου για αναβάθμιση και επέκτασή της, με δυνατότητα φιλοξενίας ακόμη 200 σκαφών.

Επιπρόσθετα, έγινε αποδεκτό το αίτημα της Λάρνακας για ανάπτυξη χερσαίων χώρων 50.000 τ.μ. για αστικές χρήσεις, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες της πόλης. Στους χερσαίους χώρους θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρχει ο Ναυτικός Όμιλος/Συνεδριακό Κέντρο, χώροι εστίασης και εξειδικευμένα καταστήματα, ενώ η Λάρνακα έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, θεματικό πάρκο, καθώς και ξενοδοχείο.

Τέλος, η Αρχή Λιμένων θ’ αναλάβει και τα έργα ενοποίησης του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων με αυτό της περιοχής του πρώην διυλιστηρίου, στο οποίο προγραμματίζονται ιδιωτικές αναπτύξεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στο ενδιάμεσο των δύο περιοχών θα δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι θα ενώσουν το παραλιακό μέτωπο. Τουλάχιστον για τους χερσαίους χώρους αναμένεται, εξάλλου, να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ώστε να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν σε σύσκεψη, υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στις 15 Μαΐου. Στη σύσκεψη ξεκαθάρισε πως οι αναπτύξεις θα γίνουν εξ ολοκλήρου από την Αρχή Λιμένων, η οποία φέρεται να διαβεβαίωσε πως διαθέτει τους αναγκαίους πόρους.