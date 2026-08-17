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Όταν διαβάζω και ακούω δημοσιογράφους να κουνούν το δάκτυλο ή την πέννα τους, να υποδύονται τον Εισαγγελέα και να επαναλαμβάνουν τα αυτονόητα και, μάλιστα, με έναν τρόπο «από καθ’ έδρας», κουμπώνομαι. Δουλειά μας είναι να μάθουμε. Και έπειτα να κρίνουμε.

Να κουνάς το δάχτυλο χωρίς να έχεις διαβάσει όλα τα επίμαχα της συγγραφικής τριλογίας του δημοσιογράφου και ερευνητή, Μακάριου Δρουσιώτη, είναι ύβρις. Προσβολή.

«Σιγά μη διαβάσω τρία βιβλία γεμάτα ψέματα», είναι η συνηθισμένη αντίδραση γνωστών και φίλων όταν τους ζητώ την γνώμη τους για τα γραφόμενα.

Εν πάσει περιπτώσει, δεν θα λύσω εγώ, εδώ και τώρα, το έλλειμμα ανάγνωσης βιβλίων από μεγάλο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας.

Ήμουν στην Αγγλία τον Σεπτέμβριο του 1988, αμέσως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Σατανικοί Στίχοι» του σπουδαίου συγγραφέα, Σαλμάν Ρούσντι. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και αναγνωρισμένα μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί ποτέ.

Τοποθετημένη σε έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο χάος και θαύματα, η ιστορία ξεκινά με μια έκρηξη: Την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση σε ένα αεροσκάφος εν πτήσει με προορισμό το Λονδίνο.

Δύο Ινδοί ηθοποιοί με αντίθετες απόψεις και ευαισθησίες πέφτουν στη γη, μεταμορφωμένοι σε ζωντανά σύμβολα του αγγελικού ο ένας και του κακού ο άλλος.

Αυτή είναι μόνο η πρώτη πράξη σε μια μεγαλοπρεπή οδύσσεια που συνδυάζει άψογα το πραγματικό με το φανταστικό. Ένα βιβλίο του οποίου η σημασία επισκιάζεται μόνο από την ποιότητά του, οι «Σατανικοί Στίχοι» είναι ένα βασικό έργο της εποχής μας. Εύκολα το χαρακτηρίζω «αριστούργημα». Χωρίς παρωπίδες και… θρησκευτικές εμμονές.

Στις 12 Αυγούστου 2022, ο μυθιστοριογράφος Σαλμάν Ρούσντι μαχαιρώθηκε πολλές φορές από τον Χάντι Ματάρ κατά τη διάρκεια διάλεξής στο Τσαουτάκουα της Νέας Υόρκης. Η επίθεση άφησε τον Ρούσντι τυφλό στο δεξί του μάτι και υπέστη σοβαρή νευρική βλάβη.

Στοχοποιήθηκε λόγω ενός, επί δεκαετιών, ισλαμικού θρησκευτικού διατάγματος (φάτουα) που ζητούσε τη θανάτωσή του για το μυθιστόρημά του «Οι Σατανικοί Στίχοι», το 1988.

• Το 1989, ο τότε Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, εξέδωσε φετφά καταδικάζοντας τον Ρούσντι σε θάνατο επειδή τμήματα των Σατανικών Στίχων θεωρήθηκαν βλασφημία προς το Ισλάμ.

• Ο δράστης, Χάντι Ματάρ, υποκινήθηκε από αυτό το μακροχρόνιο φετφά και την εχθρότητα προς το έργο του συγγραφέα.

• Ο Ματάρ καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας, σε 25 χρόνια φυλάκισης.

Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι οι θρησκευτικοί πόλεμοι έχουν εκλείψει. Θα περάσουν πολλά χρόνια ακόμα, φοβάμαι. Ο φανατισμός και δη ο θρησκευτικός, πολύ δύσκολα ξεριζώνεται.

Αλλάζω σελίδα, βουτώντας στα βαθιά γελοιογραφιών αλλά και λεγομένων φίλων μου που καταχώρησα στο σεντούκι μου και όποτε ζορίζομαι στο γράψιμο, όλα αλλάζουν. Ενδεικτικά:

> Σόσιαλ Μίντια: «Εκεί που οι γνώμες αντικαθιστούν τις γνώσεις» (Αρκάς).

> Ποτέ ως τώρα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν υπήρξε ποτέ ένας άνθρωπος που πωλούσε τόσο απόλυτα τη μεγαλοσύνη που ο ίδιος κατασκεύασε. Μια φαντασίωση κατασκευασμένη απολύτως και μόνο μέσα στο ασφυκτικό θέατρο του δικού του εγκεφάλου.

ΥΓ: Όταν φύγει, φαντάζομαι ότι η ιατρική θα επιληφθεί του εσωτερικού του κρανίου του!