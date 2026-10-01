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Όλα καλά; Μπράβο. Έτσι σας θέλω. Αισιόδοξους.

Θα βρούμε τον/την επόμενο/η Πρόεδρο, μη σκιάζεστε. Απ’ όλα έχει ο μπαξές.

Τίποτα δεν μας λείπει εδώ στην Κύπρο, …, παρεκτός η σοβαρότητα.

Τα ρίχνω χύμα στη Στήλη. Όποιον πάρει ο Χάρος. Αμαρτίαν ουκ έχω.

Όταν ήμασταν παιδιά, φοβόμασταν. Τις βροντές, τις αστραπές και τους κεραυνούς.

Το ατυχές λογοπαίγνιό μου, παραπέμπει στο πολιτικό μας τσίρκο. Τι να κάνουμε; Ας αρχίσουμε με ένα Φυσικό Φαινόμενο. Τον κεραυνό (προσοχή: με μικρό κάπα). Πρόκειται, λέει, για μια τεράστια ηλεκτρική εκκένωση που δημιουργείται ανάμεσα σε ένα σύννεφο και το έδαφος, ή ανάμεσα σε διαφορετικά σύννεφα.

Στην αρχαιότητα δε, οι αστραπές και βροντές ήταν το πανίσχυρο όπλο του Δία με το οποίο τιμωρούσε τους άδικους θνητούς.

Όμως, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει και κάτι πολιτικό να προσθέσει. Επί λέξει:

Μάκης Κεραυνός: Έμπειρος Ελληνοκύπριος πολιτικός και οικονομολόγος. Υπηρετεί ως υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, θέση την οποία είχε αναλάβει ξανά στο παρελθόν (2004–2005) επί Τάσσου Παπαδόπουλου.

Έντονα ενοχλημένος από τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ στην εφημερίδα Πολίτης, ο Μάκης Κεραυνός, έκανε λόγο για «εμμονές και γελοιότητες» από τον Νικόλα Παπαδόπουλο σε συνέντευξή του στον «Πολίτη».

Όπου είχα πει ότι δεν αντιλαμβάνεται γιατί δεν παραιτείται ο υπουργός Οικονομικών από τη στιγμή που διαφωνεί με την πολιτική του Νίκου Χριστοδουλίδη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι είναι εκεί, στη τηλεόραση, για να για να μιλήσει για σοβαρά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, όχι για «γελοιότητες της πολιτικής».

Ανάρτηση της Ημέρας

Από τον Παντελή Καλαϊτζίδη, διευθυντή της Ακαδημίας του Βόλου για Θεολογικές Σπουδές και υπεύθυνος της «Εκδοτικής Δημητριάδος» και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

«Το (εικονιζόμενο) κτήριο της Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου βλήθηκε από ρωσικό drone. Άνθρωποι πηδάνε από τα παράθυρα για να σωθούν, νεκροί και τραυματίες… Φρίκη. Από πότε οι Ακαδημίες Επιστημών αποτελούν στρατιωτικούς στόχους; Ντροπή στη Ρωσία και την πνευματική της παράδοση, ντροπή στη Ρωσική Εκκλησία που στηρίζει θεολογικά τον ανίερο αυτό πόλεμο.

Την αγάπη και την αλληλεγγύη μας σε όλες και όλους τους φίλους από την Ουκρανία με τους οποίους μοιραζόμαστε το όραμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας αλλά και της Εκκλησίας ως κοινότητας ανδρών και γυναικών που πορεύεται διά της Ιστορίας στα Έσχατα…».

Υστερόγραφο Θυμού: Όσο η Αστυνομία της Λεμεσού επιμένει «να κάνει την πάπια» κάθε βράδυ, ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα, στη διαβόητη παραλιακή της Λεμεσού, από θηριώδεις μοτοσικλέτες αλλά και αυτοκίνητα με «πειραγμένες» μηχανές, ακριβώς για να κάνουν θόρυβο, τόσο οι επηρμένοι θα νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν.