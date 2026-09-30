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Η Κίνα στηρίζει την Κύπρο ώστε να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και διεθνώς, δήλωσε ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, Γιανγκ Γιουντόνγκ, μιλώντας στο Cyprus Forum, στη Λευκωσία.

Σημειώνοντας ότι η Κύπρος συμμερίζεται τις ίδιες αξίες με την Κίνα, στηρίζοντας την πολυμέρεια και προασπίζοντας την τήρηση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την οικοδόμηση μιας δίκαιης και ισότιμης διεθνούς τάξης, ο Πρέσβης τόνισε ότι η Κύπρος διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή.

«Η Κύπρος έχει βοηθήσει πολλές χώρες να απομακρύνουν τους πολίτες τους από περιοχές συγκρούσεων. Έχει παράσχει την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές συγκρούσεων. Οι ενέργειες αυτές απέφεραν στην Κύπρο διεθνή αναγνώριση», είπε, αναφερόμενος επίσης στην επιτυχή Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση των διεθνών υποθέσεων της ΕΕ.

Παράλληλα, είπε ότι η Κύπρος αποτελεί «ασφαλές λιμάνι» στη Μεσόγειο, επαινώντας τον ανεπτυγμένο ναυτιλιακό της τομέα. Επιπλέον, ο Πρέσβης ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί επίσης πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

«Πέρυσι η Κίνα παρουσίασε την παγκόσμια πρωτοβουλία της», η οποία, όπως είπε, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από τη διεθνή κοινότητα. Ο Πρέσβης ανέφερε ότι η Κύπρος και η Κίνα αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και θα πρέπει να συνεργαστούν για την προώθηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτισμών, «στο πλαίσιο ενός δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης».

«Θα θέλαμε να υλοποιήσουμε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία από κοινού», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε κυπριακές εταιρείες στην Κίνα, ο Πρέσβης Γιανγκ είπε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις κυπριακές εταιρείες, σημειώνοντας τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρονται σε διεθνείς επιχειρήσεις.

«Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών για 17 συνεχόμενα χρόνια, έχουμε πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων και 400 εκατομμύρια ανθρώπους με μεσαία εισοδήματα. Είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, οι εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 20%, με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές της Κίνας», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι και ο τομέας των υπηρεσιών της Κίνας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Όπως είπε, οι εισαγωγές υπηρεσιών της Κίνας αυξήθηκαν κατά 65% τα τελευταία πέντε χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης στην αυξανόμενη εξερχόμενη τουριστική κίνηση και στους Κινέζους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Επιπλέον, ο Πρέσβης ανέφερε ότι η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, ενθαρρύνοντας την ταχεία ανάπτυξη εταιρειών του κλάδου. «Η Κίνα έχει δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες υποδομές για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην χώρα», είπε.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες της ΕΕ για την ασφάλεια σε σχέση με τις κινεζικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, ο Πρέσβης είπε ότι η Κίνα σέβεται πάντοτε τις ανησυχίες κάθε χώρας για την ασφάλειά της.

Αναφέρθηκε στην κινεζική επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πριν από την κινεζική διαχείρισή του βρισκόταν σε παρακμή. «Το μετατρέψαμε σε ένα σύγχρονο λιμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο», είπε, σημειώνοντας ότι από την 90ή θέση παγκοσμίως ανέβηκε στην 25η. «Η συνεργασία με την Κίνα δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις, αλλά ωφελεί την τοπική οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας», είπε.

Ερωτηθείς για τις προσδοκίες του ενόψει της συμπλήρωσης 55 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Κίνας, ο Πρέσβης Γιανγκ είπε ότι «έχουμε οικοδομήσει μια πολύ αξιόπιστη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και, παρόλο που διαφέρουμε σε μέγεθος και υπόβαθρο, σεβόμαστε ο ένας τον άλλο».

Αναφέρθηκε στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πρεσβεία, στην οποία, όπως είπε, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κύπρος είναι σημαντικός εταίρος της Κίνας και στηρίζει τις σχέσεις Κίνας-ΕΕ.

Ο Πρέσβης εισηγήθηκε την ενίσχυση των υψηλού επιπέδου επαφών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και των επαφών μεταξύ των λαών.

«Στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε ζητήματα που μας αφορούν. Η Κύπρος δεσμεύεται να στηρίζει την πολιτική της μίας Κίνας. Εμείς δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Κύπρου για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εδαφικής της ανεξαρτησίας», κατέληξε.