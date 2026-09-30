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Πρόστιμο €750.000 στην Banque SBA Cyprus επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), για παραλείψεις συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες της νομοθεσίας και της Οδηγίας της για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η απόφαση ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από ευρήματα εποπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε το 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Οι παραλείψεις αφορούν συγκεκριμένες πρόνοιες του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, καθώς και της σχετικής Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, στην πέμπτη έκδοση του Φεβρουαρίου 2019. Η ανακοίνωση δεν εξειδικεύει τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν.

Η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 59 του Νόμου, όταν εποπτευόμενο πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Μέρους VIII ή με τις σχετικές Οδηγίες της.

Όπως αναφέρει, οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει των διαδικασιών και των αρχών του διοικητικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, ο επηρεαζόμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις πριν από την τελική απόφαση.