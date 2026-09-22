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Σε μόνιμο βραχνά για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες εξελίσσεται η ακρίβεια, καθώς οι πραγματικοί μισθοί συνεχίζουν να εξανεμίζονται κάτω από το βάρος του επίμονου πληθωρισμού.

Τα νέα στοιχεία από την Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών της ΕΚΤ για τον Αύγουστο 2026 αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα. Οι καταναλωτές βλέπουν τις δαπάνες τους να καλπάζουν, την ώρα που τα εισοδήματά τους παραμένουν καθηλωμένα, πυροδοτώντας έντονη κοινωνική ανησυχία. Η έρευνα αποτυπώνει και το γεγονός, ότι τα υψηλά επιτόκια και η ακριβή στέγη ταλαιπωρούν τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη, με το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών να διευρύνεται.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, η αγορά ακινήτων και η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό αναδεικνύουν δύο εντελώς διαφορετικές ταχύτητες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την ανοδική πορεία των τιμών των κατοικιών τους επόμενους 12 μήνες σταθεροποιήθηκαν στο 3,4%. Ωστόσο, η μέση αυτή τιμή κρύβει σημαντικές κοινωνικές ανισότητες. Οι πιο ευάλωτοι οικονομικά πολίτες αναμένουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ακινήτων, της τάξης του 4%. Αντίθετα, τα πιο εύπορα νοικοκυριά, εκτιμούν ότι η άνοδος θα περιοριστεί στο 3,2%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι η στεγαστική κρίση συνεχίζει να πιέζει δυσανάλογα όσους έχουν μικρότερη οικονομική επιφάνεια.

Στο μέτωπο του κόστους δανεισμού, οι προβλέψεις για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε ορίζοντα έτους, παρέμειναν στο υψηλό 4,9% (σταθερές από τον Ιούλιο). Η ακτινογραφία των στοιχείων αποκαλύπτει ότι τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα προσδοκούν τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς, στο 4,4%. Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα αναμένουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν επιτόκια-φωτιά που αγγίζουν το 5,7%. Η διαφορά αυτή (1,3 ποσοστιαίες μονάδες) αντικατοπτρίζει το υψηλότερο ρίσκο που χρεώνουν οι τράπεζες στους οικονομικά ασθενέστερους, καθιστώντας την απόκτηση στέγης μεσοπρόθεσμα απαγορευτική για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Tο μοναδικό ενθαρρυντικό στοιχείο της έρευνας εντοπίζεται στην αισθητή χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων. Το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι οι τράπεζες αυστηροποίησαν τους όρους δανεισμού τους προηγούμενους 12 μήνες σημείωσε πτώση σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Η ίδια θετική τάση καταγράφεται και για το μέλλον. Oι καταναλωτές εμφανίζονται πλέον λιγότερο απαισιόδοξοι, καθώς το ποσοστό εκείνων που περιμένουν ακόμη πιο σφιχτούς όρους στους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε κάμψη. Παρά τη μικρή αυτή βελτίωση στην προσβασιμότητα, το συνολικό κόστος του χρήματος παραμένει το βασικότερο εμπόδιο για την αγορά κατοικίας στην Ευρωζώνη.