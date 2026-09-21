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Στην υλοποίηση του νέου Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, σε κοινότητες παγκύπρια, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη διάθεση πάνω από 570 κρατικών οικοπέδων σε πρώτη φάση το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου, τα οικόπεδα θα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους, δημιουργώντας μια ουσιαστική δυνατότητα για νέες και χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικές οικογένειες να αποκτήσουν γη και να ανεγείρουν τη δική τους κατοικία για σκοπούς ιδιοκατοίκησης.

Ειδικότερα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, περισσότερα από 570 υφιστάμενα αδιάθετα κρατικά οικόπεδα, τα οποία προέκυψαν από προηγούμενους διαχωρισμούς, θα διατεθούν σε δικαιούχους σε όλες τις Επαρχίες, ενώ παράλληλα, το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέων οικοπέδων μέσω διαχωρισμών κρατικής γης σε κοινότητες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Συμπληρώνεται ότι σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου επισημαίνει ότι, μέσα από το Σχέδιο, η Κυβέρνηση στοχεύει στη διεύρυνση των επιλογών στέγασης, αξιοποιώντας παράλληλα τη διαθέσιμη κρατική γη προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νεαρών οικογενειών.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, το Σχέδιο έχει διπλό στόχο, αφού, από τη μια, στηρίζει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας και, από την άλλη, συμβάλλει στην ενίσχυση και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της υπαίθρου, ιδιαίτερα των ορεινών, απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, με βάση τις κύριες πρόνοιες του Σχεδίου, τα οικόπεδα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους, ενώ το Σχέδιο εφαρμόζεται μόνο σε κοινότητες, σε όλες τις Επαρχίες, περιλαμβανομένων των 63 κοινοτήτων που έχουν ενταχθεί σε Δήμους.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι Κύπριοι πολίτες, οι οποίοι αποτελούν ζεύγη με ή χωρίς τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εκ των δύο μελών του ζεύγους να μην έχει συμπληρώσει το 45ο έτος κατά την υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα μέλος του ζεύγους πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας όπου βρίσκονται τα οικόπεδα ή γειτονικής κοινότητας σε απόσταση ίση ή μικρότερη των 15 χλμ.

Το ετήσιο οικογενειακό ακαθάριστο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια, τα οποία για ζεύγος ή μονογονεϊκή οικογένεια ορίζονται μέχρι €45.000, για οικογένεια 3 ατόμων μέχρι €50.000, για οικογένεια 4 ατόμων μέχρι €55.000 και για οικογένεια 5 ατόμων και άνω μέχρι €65.000

Η παραχώρηση των οικοπέδων θα γίνεται με βάση σειρά προτεραιότητας, προς αυτόχθονες της κοινότητας που διαμένουν μόνιμα σε αυτή, εκτοπισθέντες που διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα, αποδήμους εσωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στην κοινότητα, επαναπατρισθέντες ή αποδήμους εξωτερικού που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις, μονίμους κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων, σε απόσταση ίση ή μικρότερη των 15χλμ από τα όρια της Κοινότητας, στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα θα δίδεται κατά σειρά σε πολύτεκνες οικογένειες, μη πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και ζεύγη.

Συμπληρώνεται ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ανέγερση της κατοικίας εντός τριών ετών από την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας παραχώρησης του κρατικού οικοπέδου. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του οικοπέδου πριν από την ολοκλήρωση της κατοικίας, ενώ πώληση/αποξένωση της κατοικίας δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Σε σχέση με νέους διαχωρισμούς κρατικής γης, σε κοινότητες που έχουν εκδηλώσει ή θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Η διαδικασία ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις κοινότητες και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες προχωρούν στην αξιολόγηση και στην εξέταση των προτεινόμενων τεμαχίων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Για τα διαθέσιμα οικόπεδα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γνωστοποιείται από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών και εντύπων, ενώ περισσότερες πληροφορίες και ο αναλυτικός οδηγός του Σχεδίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καταλήγει η ανακοίνωση.