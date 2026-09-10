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Δυνατότητα απόκτησης κρατικού οικοπέδου στο 25% της αγοραίας αξίας του προσφέρει το Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε οικογένειες Κυπρίων πολιτών κάτω των 45 ετών, με συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και γεωγραφικά κριτήρια. Περίπου 500 οικόπεδα από υφιστάμενους διαχωρισμούς είναι διαθέσιμα στις πέντε επαρχίες, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία νέων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση μέσα σε τρία χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Παράλληλα, τίθενται περιορισμοί στο μέγεθος της κατοικίας και στη μετέπειτα πώλησή της.

Η υποβολή αιτήσεων για τα ήδη διαχωρισμένα οικόπεδα θα αρχίζει με σχετικές γνωστοποιήσεις των Επάρχων ανά κοινότητα, στις οποίες θα καθορίζονται οι προθεσμίες.

Αναλυτικά μέσα από 15 ερωτήσεις και απαντήσεις το σχέδιο

Ποιοι οι δικαιούχοι του Σχεδίου;

Δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Αποτελούν Οικογένεια, ήτοι Ζεύγος προσώπων με Τέκνα, Ζεύγος προσώπων χωρίς Τέκνα, Μονογονεϊκές οικογένειες. (Μονήρη άτομα δεν είναι Δικαιούχοι στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου).

(β) Να μην έχουν συμπληρώσει, κατά την υποβολή της αίτησής του, το 45ο έτος της ηλικίας τους.

(γ) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κοινότητας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται τα οικόπεδα ή μόνιμοι κάτοικοι κοινότητας που απέχει απόσταση ίση ή μικρότερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από τα όρια της Κοινότητας στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα.

(δ) Να μην έχουν εγγεγραμμένη στο όνομά τους κατοικία ή στο όνομά τους ή των γονέων οποιουδήποτε από το ζεύγος ή των τέκνων του ζεύγους οικόπεδο ή τεμάχιο γης σε καθορισμένη οικιστική ζώνη ή σε περιοχή όπου επιτρέπεται να ανεγερθεί κατοικία με βάση την ισχύουσα κατά το χρόνο έγκρισης του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πολεοδομική πολιτική.

(ε) Να μην έχουν αποξενώσει οι ίδιοι και/ ή οι γονείς τους οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία σε περίοδο μικρότερη των τριών ετών από την υποβολή της αίτησης.

(στ) Το ετήσιο Οικογενειακό Ακαθάριστο Εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά, ανάλογα με την περίπτωση:

Σύνθεση Οικογένειας Εισοδηματικά Κριτήρια (€) Ζεύγος και Μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι 45.000 Οικογένεια 3 ατόμων μέχρι 50.000 Οικογένεια 4 ατόμων μέχρι 55.000 Οικογένεια 5 ατόμων και άνω μέχρι 65.000

2. Ποια τα κριτήρια προτεραιοποίησης των Δικαιούχων;

Προτεραιότητα για σκοπούς παραχώρησης οικοπέδου θα δίδεται ανάλογα με τον τόπο διαμονής του αιτητή, κατά την ακόλουθη σειρά:

(α) Αυτόχθονας: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατάγεται από την Κοινότητα και διαμένει μόνιμα σε αυτή.

(β) Εκτοπισθείς: Εκτοπισμένος και ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Κοινότητα.

(γ) Απόδημος εσωτερικού: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει καταγωγή από την Κοινότητα στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα, είχε μόνιμη διαμονή στην Κοινότητα, αποχώρησε από αυτήν και εγκαταστάθηκε σε ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και επιθυμεί να επιστρέψει στην Κοινότητα για σκοπούς μόνιμης διαμονής.

(δ) Επαναπατρισθείς/ Απόδημος εξωτερικού: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο, τουλάχιστον 3 χρόνια πριν την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου, μετά από τουλάχιστον 10ετή μόνιμη συνεχή παραμονή στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει και έχει εγκατασταθεί για μόνιμη και συνεχή διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία στην Κοινότητα στην οποία επιθυμεί να αποκτήσει το οικόπεδο.

(ε) Κάτοικος γειτονικής κοινότητας: Το φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα σε Κοινότητα που απέχει απόσταση ίση ή μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από τα όρια της Κοινότητας στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα.

Σε περίπτωση Δικαιούχων οι οποίοι ισοψηφούν στη βάση της σειράς προτεραιότητας που καθορίζεται με βάση τον τόπο διαμονής τους, οι αιτήσεις τους θα κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Πολύτεκνες Οικογένειες, ήτοι οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα

Οικογένειες, μη Πολύτεκνες

Μονογονεϊκές Οικογένειες

Ζεύγη

3. Τι καλούνται να πληρώσουν οι δικαιούχοι του Σχεδίου;

Η τιμή διάθεσης του προς Διαχωρισμό Οικοπέδου καθορίζεται σε ποσοστό 25% της αγοραίας αξίας του Οικοπέδου που θα προκύψει μετά τον διαχωρισμό. Η τιμή διάθεσης του προς διαχωρισμό οικοπέδου δεν περιλαμβάνει τα έξοδα για το συγκεκριμένο διαχωρισμό – έργα υποδομής, όπως δρόμοι, μεταφορά νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λ.π. Στην αξία της γης δεν θα συνυπολογίζεται το εμβαδόν που διατίθεται για δημόσιους ανοικτούς χώρους και δημόσιο οδικό δίκτυο.

4. Ποιο το μέγεθος του οικοπέδου και ποιο της κατοικίας;

Το εμβαδόν των προς Διαχωρισμό Οικοπέδων θα κυμαίνεται από περίπου 325 τ.μ μέχρι περίπου 371 τ.μ. Σε Οικόπεδα που παραχωρούνται με βάση το Σχέδιο δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν μεγαλύτερο των 150 τ.μ. (Δεν θα λαμβάνονται υπόψη ακάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ.).

5. Με ποιον τρόπο θα αποφασίζεται ποιος θα πάρει οικόπεδο όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τα διαθέσιμα οικόπεδα;

Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται με βάση τα κριτήρια του Σχεδίου. Οι δικαιούχοι κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζει το Σχέδιο. Προβλέπεται επίσης διαδικασία ενστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα επανεξέτασης τόσο της απόρριψης όσο και της κατάταξης. Μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, τα οικόπεδα παραχωρούνται κατά σειρά προτεραιότητας και όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τα διαθέσιμα οικόπεδα, η κατανομή των οικοπέδων γίνεται με κλήρωση.

6. Γιατί απαιτούνται τουλάχιστον 10 ενδιαφερόμενες οικογένειες για να γίνει νέος διαχωρισμός; Τι γίνεται με μια μικρή Κοινότητα που έχει μόνο 5 ή 6 ενδιαφερόμενες οικογένειες;

Η δημιουργία νέου διαχωρισμού κρατικής γης συνεπάγεται διαδικασίες, υποδομές και σημαντικό δημόσιο κόστος. Επομένως, πρέπει να τεκμηριώνεται ένα ελάχιστο επίπεδο πραγματικής ζήτησης, ώστε η επένδυση του Δημοσίου να είναι εύλογη και βιώσιμη. Το όριο των δέκα οικογενειών λειτουργεί ως αντικειμενική ένδειξη αυτής της ζήτησης.

7. Τι είναι τα «Αδιάθετα Οικόπεδα»;

Πρόκειται για κρατικά οικόπεδα που προέκυψαν από διαχωρισμούς οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν και τα οποία παρέμειναν αδιάθετα. Ένας σημαντικός στόχος του νέου Σχεδίου είναι ακριβώς να αξιοποιηθεί υφιστάμενη κρατική περιουσία αντί να παραμένει αναξιοποίητη.

8. Θα γίνουν και νέοι διαχωρισμοί κρατικής γης;

Το Σχέδιο δεν περιορίζεται στα υφιστάμενα αδιάθετα οικόπεδα. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων οικοπέδων μέσω διαχωρισμού κρατικής γης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την καταλληλότητα της γης, το κόστος, την πολεοδομική δυνατότητα ανάπτυξης, τη διατήρηση επαρκούς κρατικής γης και την ύπαρξη πραγματικής ζήτησης.

9. Σε ποιες Κοινότητες θα διαχωρίζονται οικόπεδα;

Σε Κοινότητες σε περιοχές της υπαίθρου, ο διαχωρισμός οικοπέδων θα γίνεται, όμως, κατά προτεραιότητα σε Κοινότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα μεγάλες εκτάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών, επηρεασμό της συνολικής έκτασης της γης από Ζώνες Προστασίας, οχληρές αναπτύξεις που δημιουργούνται στα διοικητικά όρια Κοινότητας ή μειωμένη διαθεσιμότητα ιδιωτικής γης για οικιστική ανάπτυξη στη Κοινότητα και ούτω καθεξής.

Σημειώνεται ότι οι Κοινότητες που έχουν ενταχθεί σε Δήμους στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για διαχωρισμό και διάθεση, εντός των κοινοτικών ορίων τους, οικοπέδων, στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου.

10. Πόσο χρόνο έχει κάποιος για να κτίσει το σπίτι του;

Το Σχέδιο προβλέπει ολοκλήρωση της ανέγερσης της κατοικίας εντός τριών ετών από την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Η οικεία Επαρχιακή Διοίκηση μπορεί να εγκρίνει παράταση της περιόδου για ένα επιπρόσθετο έτος, εφόσον κρίνει ότι αυτό δικαιολογείται. Ο στόχος είναι τα οικόπεδα να αξιοποιούνται πραγματικά για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και να μη δεσμεύεται κρατική γη χωρίς να χρησιμοποιείται.

11. Τι γίνεται εάν κάποιος πάρει το οικόπεδο και δεν κτίσει μέσα στα τρία ή τέσσερα χρόνια;

Το Σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, ο Δικαιούχος πρέπει να επιστρέψει/ μεταβιβάσει το οικόπεδο στο όνομα της Δημοκρατίας. Εναλλακτικά, αν το επιλέξει η Δημοκρατία, αντί να επιστρέψει το οικόπεδο, ο Δικαιούχος πρέπει να πληρώσει στη Δημοκρατία την αγοραία αξία του οικοπέδου, όπως αυτή υπολογίζεται από το Κτηματολόγιο, μείον το ποσό που έχει ήδη καταβάλει σύμφωνα με το Σχέδιο. Η βασική αρχή είναι ότι η κρατική γη παραχωρείται για συγκεκριμένο σκοπό – την ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση – και όχι απλώς για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου.

12. Μπορεί κάποιος να πάρει το οικόπεδο, να κτίσει και στη συνέχεια να πουλήσει την κατοικία;

Το Σχέδιο απαγορεύει τη μεταβίβαση από τον δικαιούχο προς οποιοδήποτε πρόσωπο του οικοπέδου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση της κατοικίας και, ακολούθως, δεν επιτρέπει την πώληση της κατοικίας πριν την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

13. Πόσα οικόπεδα είναι σήμερα διαθέσιμα και σε ποιες Κοινότητες;

Τα διαθέσιμα οικόπεδα από υφιστάμενους διαχωρισμούς είναι περίπου 500 και κατανέμονται ως εξής στις επαρχίες με αναφορά σε ενδεικτικές κοινότητες:

Λευκωσία: πέραν των 40 (Ποταμιά, Λύμπια, Μάμμαρι, Αγροκηπιά)

Λεμεσός: πέραν των 100 (Καλό Χωριό, Αρακαπάς, Γεράσα, Καντού, Επισκοπή, Ύψωνας)

Λάρνακα: πέραν των 140 (Ξυλοτύμπου, Κόρνος, Αλαμινός, Αναφωτία, Κιβισίλι, Κλαυδιά, Ξυλοφάγου, Ζύγι)

Πάφος: πέραν των 200 (Πενταλια, Κούκλια, Χολέτρια, Στατός-Άγιος Φώτιος, Αχέλεια)

Αμμόχωστος: περί τα 30 (κυρίως Φρέναρος)

14. Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και πού θα υποβάλλονται;

Με την προκήρυξη του Σχεδίου, θα μπορούν οι Έπαρχοι να προχωρήσουν το συντομότερο σε σχέση με τα υφιστάμενα διαθέσιμα χωρισμένα οικόπεδα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Σχέδιο:

Γνωστοποίηση από τον Έπαρχο, ανά περίπτωση Κοινότητας όπου υπάρχουν διαθέσιμα διαχωρισμένα οικόπεδα, για δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους.

Τόπος δημοσίευσης γνωστοποίησης: σε έντυπη μορφή στα γραφεία οικείας Επαρχιακής Διοίκησης και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα Επαρχιακής Διοίκησης και ΥΠΕΣ.

Υποβολή Αιτήσεων: μέσω καθορισμένου Εντύπου με απαιτούμενα πιστοποιητικά/στοιχεία, εντός της ημερομηνίας που θα καθορίζεται στην Γνωστοποίηση Επάρχου, στα γραφεία της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης.

15. Με τις τιμές των κατοικιών και το κόστος κατασκευής στα σημερινά επίπεδα, πιστεύετε πραγματικά ότι η παραχώρηση ενός οικοπέδου λύνει το στεγαστικό πρόβλημα μιας οικογένειας;

Κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν μπορεί από μόνο του να επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα. Το κόστος της γης, όμως, αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους απόκτησης κατοικίας. Με το συγκεκριμένο Σχέδιο αφαιρούμε ή περιορίζουμε ουσιαστικά αυτό το κόστος για τις οικογένειες που θα επωφεληθούν. Το Σχέδιο δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική απάντηση στο στεγαστικό ζήτημα, αλλά ως ένα ακόμη στοχευμένο μέτρο στο ευρύτερο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.