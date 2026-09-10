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Στη σύλληψη ενός 18χρονου και ενός 20χρονου προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση πυροβολισμών στη Λεμεσό.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών κατά γραφείων εταιρείας στην περιοχή Π. Γερμασόγειας που διαπράχθηκε στις 18/7/26, μετά από εξετάσεις μελών του ΤΑΕ Λεμεσού προέκυψε μαρτυρία εναντίων δύο προσώπων ηλικίας 20 και 18 ετών, από τη Συρία, κάτοικοι Λευκωσίας.

Σήμερα τα ξημερώματα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης μελών του ΤΑΕ ΟΠΕ Λεμεσού και μελών της ΥΔΑΠ Αρχηγείου συνέλαβαν τους δύο υπόπτους και διενήργησαν έρευνες στις οικίες τους δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Κατά τις έρευνες παραλήφθηκαν τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων.

Οι δύο ύποπτοι θα παρουσιαστούν σήμερα στο Δικαστήριο για προσωποκράτηση