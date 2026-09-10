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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 85χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λευκωσία.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 3.45μ.μ., στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, παρά τον προσφυγικό οικισμό Ανθούπολης.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος κινείτο με όπισθεν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτύπησε τον 85χρονο, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή περπατούσε πίσω από το όχημα.

Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Ο 38χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ υποβλήθηκε και σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, με θετική ένδειξη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας συνεχίζει τις εξετάσεις.