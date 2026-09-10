Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δύο φορές μέσα σε διάστημα τριών μόλις ωρών συνελήφθη μια γυναίκα χθες βράδυ στην Πάφο. Πρόκειται για 48χρονη ελληνοκύπρια και η σύλληψη της έγινε για παρακοή διατάγματος δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, η 48χρονη συνελήφθη αρχικά στις 5.20μμ για παρακοή διατάγματος δικαστηρίου που της επιβάλλει να μην πλησιάζει και να εισέρχεται σε υποστατικό στην Πέγεια το οποίο στο παρελθόν τελούσε υπό την διαχείριση της και πλέον διαχειρίζεται άλλο πρόσωπο.

Η γυναίκα αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερη, ωστόσο στις 10.20μμ επανασυνελήφθη, όπως ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, με την ίδια κατηγορία, αφού παραβίασε ξανά το διάταγμα.

Αναμένεται σήμερα ότι η 48χρονη θα κατηγορηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.