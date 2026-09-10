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Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις στις Αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.

Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, αποχώρησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τους στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ιατρού, Νίκο Αγαπηνό, οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι Αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων, μεταξύ άλλων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στον χώρο.

Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη στην οποία είχε υποβληθεί.

Η θέση του γιατρού: «Καμία σύνδεση της ιατρικής πράξης με το συμβάν»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία ζήτησε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία τόσο για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή όσο και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε υποβληθεί.

Όπως αναφέρθηκε, εξετάζεται το κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Ο συνήγορός τους κ. Νίκος Αγαπηνός δήλωσε ότι το σημαντικό είναι η ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας το τεκμήριο αθωότητας των πελατών του. « Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα» είπε προσθέτοντας ότι κατά τους πελάτες του δεν υπάρχει διασύνδεση, άρα ούτε ποινική ευθύνη. Ερωτηθείς εάν υπάρχει αστική ευθύνη, απάντησε πως αυτό προϋποθέτει ιατρική αμέλεια κάτι που απέρριψε. Όπως είπε τα μηχανήματα είχαν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν υπάρχει τίποτε παράνομο. Κατά τον ίδιο το ανδρόγυνο είναι συστεγαζόμενοι στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και πως η γυναίκα που κάνει τις θεραπείες είναι παθολόγος.

Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών της Stem Cell όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχώρησαν αμίλητοι, τι υποστήριξαν

Τι δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός



Έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ο συνήγορος του γιατρού ζήτησε να μην υπάρξει προκαταβολική ενοχοποίηση πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

«Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ανέφερε.

Ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως θα πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας, σημειώνοντας: «Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα».

Αναφερόμενος στην προκαταρκτική εξέταση, υποστήριξε ότι η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στον θάνατο του καλλιτέχνη και την ιατρική πράξη.

«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη», ανέφερε.

«Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί νόμιμα»

Νωρίτερα, προσερχόμενος στην Ασφάλεια, ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του δήλωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης: «Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».

Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα



Υπενθυμίζεται ότι στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου Stem Cell, όπου ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή

Στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων διάφορες θρησκευτικές εικόνες (της Παναγίας και αγίων), μία πανοπλία σαμουράι, ένα σπαθί σε γυάλινη προθήκη που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, κάποια κόκκινα γάντια και μερικές ζωγραφιές. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης. «Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη», υπογράμμισε .

Δείτε τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου:

Δείτε φωτογραφίες έξω από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι:

Ποια είναι η κλινική Stem Cell

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της «επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής».

Επικεφαλής είναι ο Δρ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιατρός με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αιματολογίας, ο οποίος – σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από τον ιστότοπο της κλινικής – «έχει αφιερώσει την επαγγελματική του διαδρομή στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγεία, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές».

Η ΕΛΑΣ ανέλαβε την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή

Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από πλευράς ΕΛ.ΑΣ έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης του ιατρείου, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής, και η γυναικολόγος-σύζυγός του.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σήμερα το απόγευμα ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην κλινική Stem Cell στην Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι. Είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής.

Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή.

Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Η κλήση έγινε στις 16:21.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28 κατέφθασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα κι αμέσως ξεκίνησε η προσπάθειά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45.

Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40.

«Τον κατέβασαν με την καρέκλα να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Ήταν λευκός, κατάλευκος. Είδα μόνο ένα τατουάζ στο χέρι, ένα βέλος. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν εκείνος. Στο στόμα του είχε μία συσκευή οξυγόνου. Δεν ανέπνεε. Από πάνω φορούσε ένα μπεζ πουκάμισο», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας από το Κολωνάκι.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό. Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

protothema.gr