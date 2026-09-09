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Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ βρέθηκε κοντά σε σύγκρουση με drone κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Ζελένσκι», είπε ο Στέρε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK σήμερα.

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης.

Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια είναι η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά έφτασε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου.

protothema.gr