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Στους 760 ανέρχονται οι αγνοούμενοι του 1974 των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διακριβωθεί, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης.

Ο κ. Χαρτσιώτης υπογράμμισε ότι η συνέχιση των προσπαθειών για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αποτελεί ύψιστη ανθρωπιστική και εθνική υποχρέωση, επισημαίνοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τις οικογένειές τους.

Μιλώντας σε εκδήλωση της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας-Αμμοχώστου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών στη Λάρνακα το βράδυ της Τετάρτης, ο κ. Χαρτσιώτης ανακοίνωσε παράλληλα νέες δράσεις για την ενίσχυση των υποδομών, τις γενετικές εξετάσεις και την ενημέρωση των συγγενών, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη πρόσβασης σε αρχεία του τουρκικού στρατού.

Ανέφερε ότι 52 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για την τύχη των ανθρώπων τους, υπογραμμίζοντας ότι η διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αποτελεί για την Πολιτεία ύψιστη ανθρωπιστική και εθνική υποχρέωση, η οποία δεν παραγράφεται με το πέρασμα του χρόνου.

Μιλώντας στην εκδήλωση για τους αγνοουμένους του 1974, που έγινε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Λάρνακα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων, ο κ. Χαρτσιώτης τόνισε ότι το θέμα δεν προσφέρεται για «πολιτική κόπωση» και ότι οι προσπάθειες πρέπει να εντατικοποιηθούν μέχρι τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου.

Ανέφερε ότι, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, από τους 1.619 αγνοουμένους έχουν μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί 859 και εκκρεμούν οι υποθέσεις που αφορούν σε 760. Οι 803 έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του Προγράμματος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και 56 μέσω του Προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τους 77 Ελλαδίτες αγνοουμένους έχουν ταυτοποιηθεί 40 και εκκρεμεί η ταυτοποίηση 37, ενώ από τους 44 αγνοουμένους, Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες της περιόδου 1963-64, έχουν ταυτοποιηθεί οι 18.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι στο Γραφείο του έχουν τεθεί ως βασικοί άξονες της προσπάθειας οι υποδομές, η ουσιαστική και συνεχής ενημέρωση των συγγενών και οι συγκεκριμένες πράξεις επί του πεδίου.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ανέφερε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε συγκεκριμένο κτήριο για τη δημιουργία μόνιμου Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ δρομολογείται η δημιουργία οστεοφυλακίου για τη φύλαξη οστών ταυτοποιηθέντων και μη ταυτοποιηθέντων αγνοουμένων και πεσόντων. Προβλέπεται επίσης χώρος επίσκεψης και συγκέντρωσης των συγγενών, καθώς και μικρό εκκλησάκι. Παράλληλα, προχωρεί η ετοιμασία επίσημου μητρώου των παιδιών των αγνοουμένων.

Για την ενημέρωση των συγγενών, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων και την Πανελλήνια Επιτροπή Αγνοουμένων, ενώ οι φάκελοι των αγνοουμένων τίθενται στη διάθεση των συγγενών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα μία φορά τον μήνα, ενώ γίνονται και συναντήσεις στο Γραφείο του Επιτρόπου για επιμέρους υποθέσεις και ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των αγνοουμένων της Άσσιας, σημειώνοντας ότι προωθούνται πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την άσκηση πίεσης για ουσιαστικές απαντήσεις και πρόοδο στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ανακοίνωσε επίσης ότι προωθείται η θεσμοθέτηση ετήσιας δημόσιας παρουσίασης των πεπραγμένων του προηγούμενου δωδεκαμήνου για όλες τις ενέργειες που αφορούν τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων. Η πρώτη παρουσίαση θα αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα περιλαμβάνει το έργο του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Αναφερόμενος στους Ελλαδίτες αγνοουμένους, είπε ότι πραγματοποιούνται επισκέψεις σε περιοχές της Ελλάδας για ενημέρωση των συγγενών και προώθηση χρόνιων εκκρεμοτήτων. Όπως ανέφερε, αύριο μεταβαίνει εκ νέου στην Ελλάδα και, μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, θα επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, τη Θεσπρωτία, τα Γιαννιτσά και την Καστοριά, όπου θα συναντηθούν με οικογένειες και συγγενείς Ελλαδιτών αγνοουμένων.

Σε ό,τι αφορά τις πράξεις επί του πεδίου, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι έπειτα από εισήγησή του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Απρίλιο τη διάθεση ενός εκατομμυρίου ευρώ για εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις σε οστά Ελλαδιτών πεσόντων και αγνοουμένων του 1974, τα οποία είχαν στο παρελθόν εμποτιστεί με χημικές ουσίες και δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν με συμβατικές μεθόδους.

Η διαδικασία άρχισε τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της Μεθόδου της Μαζικής Παράλληλης Αλληλούχησης. Παράλληλα, έχει παραδοθεί στο Ινστιτούτο η πέμπτη φάση εξέτασης μικρών σκελετικών δειγμάτων Κυπρίων και Ελλαδιτών από το Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λακατάμιας, με την προσδοκία να προκύψουν νέες ταυτοποιήσεις.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε, ακόμη, ότι προωθούνται στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες ζητήματα που αφορούν άμεσα τους αγνοουμένους και τις οικογένειές τους, σημειώνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη απόφαση για κατάργηση κριτηρίων σε σχέση με τη φροντίδα γονέων και συζύγων αγνοουμένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη άντλησης και αξιοποίησης πληροφοριών από τα αρχεία του τουρκικού στρατού, σημειώνοντας ότι στοιχεία που εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή της Τουρκίας μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό χώρων ταφής και να δώσουν απαντήσεις σε υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές για περισσότερο από μισό αιώνα.

Ο κ. Χαρτσιώτης υπογράμμισε ότι απαιτούνται πληροφορίες, πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία, καθώς και ουσιαστική συνεργασία από την Τουρκία και την κατοχική δύναμη. Τόνισε ότι οι συγγενείς των αγνοουμένων δικαιούνται αλήθεια, ενημέρωση, διαφάνεια και πράξεις, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τον τελευταίο αγνοούμενο και μέχρι η τελευταία οικογένεια να λάβει την απάντηση που δικαιούται.

Ο Εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής κοινότητας στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), Λεωνίδας Παντελίδης, στον χαιρετισμό του έκανε ιστορική αναδρομή στη ΔΕΑ και στο έργο της.

Ανέφερε ότι αυτή την περίοδο η ΔΕΑ έχει ανασκαφές σε επτά σημεία, ενώ αναμένεται να ανοίξει ακόμη μία ανασκαφή εντός των επόμενων ημερών.

Στη Βατυλή, η πληροφορία αφορά έναν Ελληνοκύπριο που θάφτηκε σε πηγάδι. Στην περιοχή εντοπίστηκαν πέντε πηγάδια, από τα οποία μέχρι τώρα ανασκάφηκαν τα τρία χωρίς αποτέλεσμα. Η έρευνα θα συνεχιστεί και στα δύο εναπομείναντα πηγάδια.

Στην Άσσια, η πληροφορία αφορά έναν Ελληνοκύπριο που θάφτηκε σε καλαμιώνα. Η ανασκαφή συνεχίζεται χωρίς ευρήματα μέχρι στιγμής.

Στο κοιμητήριο Αγίου Μάμα στη Λάπηθο, η πληροφορία αφορά την ταφή αριθμού Ελληνοκυπρίων. Εντοπίστηκαν οστά δύο ατόμων και η έρευνα και η ανασκαφή του σημείου συνεχίζονται.

Στο Έξω Μετόχι, η πληροφορία αφορά την ταφή τεσσάρων έως έξι Ελληνοκυπρίων στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται χωρίς ευρήματα μέχρι αυτή τη στιγμή.

Στο Νέο Χωριό υπάρχει πληροφορία για την ταφή αριθμού Ελληνοκυπρίων σε σημείο, πάνω από το οποίο τοποθετήθηκε λαμαρίνα. Η ανασκαφή συνεχίζεται χωρίς ευρήματα μέχρι στιγμής.

Στα Λιβάδια Αμμοχώστου υπάρχει πληροφορία για ταφή Ελληνοκυπρίων σε σημείο ή λάκκο, με τις έρευνες να συνεχίζονται χωρίς ευρήματα μέχρι στιγμής.

Στον Γερόλακκο υπάρχει πληροφορία για την ταφή αριθμού Τουρκοκυπρίων σε σημείο κοντά σε όχθη ποταμού. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς ευρήματα μέχρι στιγμής.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε, επίσης, ότι αναμένεται σε λίγες μέρες το άνοιγμα σημείου που εμπίπτει στη λίστα του 2026 με τις ονομαζόμενες, από τον κατοχικό στρατό, «στρατιωτικές περιοχές». Στη λίστα για ανασκαφή βρίσκονται 120 σημεία, είπε.

Όσον αφορά τη λίστα με τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από τις κατοχικές αρχές ως «στρατιωτικές περιοχές» για το 2026, έχει ανασκαφεί και το έκτο σημείο από τα δέκα που βρίσκονται στη λίστα. Η ανασκαφή στο έβδομο σημείο αναμένεται να αρχίσει εντός των ημερών.

Ο Νίκος Σεργίδης, Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων, αναφέρθηκε στη μακρά και δύσκολη πορεία του ζητήματος των αγνοουμένων της Κύπρου, τονίζοντας ότι, παρά την πάροδο 52 χρόνων από τα γεγονότα του 1974, τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων δεν μπορούν να θεωρούνται ικανοποιητικά.

Εξέφρασε απογοήτευση για την πορεία των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), επισημαίνοντας ότι δεν διαφαίνεται βελτίωση της κατάστασης και αποδίδοντας σημαντικό μέρος των δυσκολιών στους χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς που, όπως ανέφερε, επιβάλλει η τουρκική πλευρά και ο τουρκικός στρατός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διεθνή διάσταση του ζητήματος και στις προσπάθειες των οικογενειών των αγνοουμένων και της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση έξι ειδικών ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τους αγνοουμένους της Κύπρου και συνέβαλαν στη δημιουργία της ΔΕΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της διεθνούς σύμβασης για την προστασία κάθε ατόμου από βίαιη εξαφάνιση, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία την υπέγραψε στις 6 Φεβρουαρίου 2007, χωρίς μέχρι σήμερα να την έχει κυρώσει.

Ο κ. Σεργίδης έκανε επίσης εκτενή αναφορά στην ιστορική πορεία της ΔΕΑ, σημειώνοντας ότι, παρά τη συμφωνία για τη σύστασή της το 1981, η Επιτροπή αντιμετώπισε για χρόνια σοβαρά προβλήματα που εμπόδισαν την έναρξη ουσιαστικών εργασιών.

Παράλληλα, ο κ. Σεργίδης εξέφρασε τη στήριξή του στο έργο της ΔΕΑ και ευχαρίστησε την Επιτροπή για την προσπάθειά της. Τόνισε, ωστόσο, ότι το έργο της έχει ουσιαστικά περιοριστεί στις εκταφές και στην ταυτοποίηση και παράδοση των λειψάνων στις οικογένειες, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστικότερη συνεργασία όλων των πλευρών.

Κλείνοντας, ανέδειξε την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε αγνοούμενο βρίσκεται μια οικογένεια που επί δεκαετίες αναμένει να μάθει την τύχη του ανθρώπου της. Τόνισε ότι κάθε ταυτοποίηση λειψάνων και κάθε επιστροφή στις οικογένειες για μια αξιοπρεπή κηδεία, ακόμη και έπειτα από 52 χρόνια, προσφέρει μια μορφή λύτρωσης και κλείνει έναν κύκλο δεκαετιών αγωνίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζήτημα των αγνοουμένων είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό και ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει εθνικότητα ή θρησκεία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, τέλος, στη διατήρηση της μνήμης και στη μετάδοση της ιστορίας στις νεότερες γενιές, σημειώνοντας ότι η λήθη αποτελεί τον μεγαλύτερο σύμμαχο της αδικίας.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, σε χαιρετισμό του ανέφερε ότι 52 χρόνια μετά το 1974, εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για την τύχη των ανθρώπων τους. Ο χαιρετισμός του Δημάρχου αναγνώστηκε από τον Αντιδήμαρχο Λάρνακας Ιάσονα Ιασωνίδη.

Ο κ. Βύρας τόνισε ότι για τις οικογένειες των αγνοουμένων η αναμονή δεν έχει τελειώσει και ότι ο αγνοούμενος δεν αποτελεί έναν αριθμό σε έναν κατάλογο, αλλά τον δικό τους άνθρωπο και μια ζωή που χάθηκε, αφήνοντας ένα ερώτημα αναπάντητο.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων πρέπει να συνεχιστεί με επιμονή, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι απέγιναν οι άνθρωποί τους και ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να χαθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Ο κ. Βύρας χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΚΥΚΕΜ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες εκδηλώσεις κρατούν ζωντανή τη μνήμη και υπενθυμίζουν την ανάγκη να μην υπάρξει λήθη. Τόνισε, παράλληλα, ότι ο Δήμος Λάρνακας στέκεται με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των αγνοουμένων και ότι η προσπάθεια για διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλους.

ΚΥΠΕ