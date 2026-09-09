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Την ανάγκη για κοινή προσπάθεια στα εθνικά ζητήματα και ευρύτερη συνεργασία στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση του Σωματείου «Ένωσις Νέων Τραστ» στη Λευκωσία το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «γνωρίζουμε ξεκάθαρα πού θέλουμε να πάμε και ποιους μοχλούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε» για την επίτευξη του στόχου, τονίζοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια η Κυβέρνηση επιζητεί τη συνεργασία όλων.

Μιλώντας για τη στρατηγική που ακολουθεί η Κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «πρώτη προτεραιότητα μας είναι η επίλυση του Κυπριακού, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χωρίς να ισχυροποιήσουμε τη χώρα μας, χωρίς να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος, η διαπραγμάτευση για το Κυπριακό είναι σαφώς δύσκολη», σημειώνοντας ότι «η αναγνώριση της χώρας μας και η προστιθέμενη της αξία βοήθησε στην επανεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα για το Κυπριακό».

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ είπε ότι μετά από επτά χρόνια υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό, προσθέτοντας ότι «τα πράγματα δεν είναι εύκολα, υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες, αλλά γνωρίζουμε ξεκάθαρα πού θέλουμε να πάμε και ποιους μοχλούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τον στόχο μας».

«Και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε επιζητούμε τη συνεργασία όλων», σημείωσε ο Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι «όταν αφορά το μέλλον της χώρας μας και τα εθνικά θέματα δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην εργαζόμαστε από κοινού».

«Στόχος μας, μέσα από κάθε πολιτική μας απόφαση, είναι η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας», εξήγησε ο Πρόεδρος κατά την ομιλία του, επισημαίνοντας βασικές προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης, την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με σαφή με ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, την ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τη διαφάνεια και λογοδοσία, και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, μέσω της κοινωνικής πολιτικής.

Μιλώντας για «ξεκάθαρη εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με σαφή με ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό, χωρίς οποιεσδήποτε αμφιβολίες, αστερίσκους, αμφιταλαντεύσεις, μαζί με μια ισχυρή, αποτρεπτική ισχύ», ο Πρόεδρος είπε ότι ένα από τα Υπουργεία που θα έχει την πιο σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό είναι το Υπουργείο Άμυνας, «γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας είναι καθοριστικής σημασίας. Άρα, πρώτος πυλώνας των προτεραιοτήτων μας είναι αυτός», όπως είπε.

Σημείωσε, δεε, ότι η ισχυρή και ανθεκτική οικονομία«είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια που κάνουμε για ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας».

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του κράτους, είπε ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. «Δεχθήκαμε ένα πολύ μεγάλο εκσυγχρονισμό το 2004 με την ένταξη μας στην ΕΕ, αλλά αν θέλουμε να προοδεύσει η χώρα μας πρέπει συνεχώς να προχωρούμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ποτέ εύκολες», είπε.

Συνέδεσε, ακολούθως τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με τη διευρυμένη αμφισβήτηση και απαξίωση της κοινωνίας προς τους πολιτικούς, προς την πολιτική, προς τη δημόσια ζωή, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη ακολούθως σε μια εκτενή αναφορά στα γεγονότα από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ποτέ δεν είχε η χώρα ξεκάθαρη εξωτερική πολιτική, μέχρι το 2004 όταν εντάχθηκε στην ΕΕ.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη δημιουργία και στην αξιοποίηση συμμαχιών από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός ενός άναρχου διεθνούς συστήματος, σημειώνοντας ότι η πατρίδα μας ως μικρή και υπό κατοχή χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτούς κινδύνους, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη τη θωράκιση της, την ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Αυτό, είπε, πράττει η Κυβέρνηση χωρίς πολλές δημόσιες δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφερε ως παράδειγμα την άμεση ανταπόκριση που υπήρξε από πολλές χώρες μετά το κτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις την περασμένη Άνοιξη.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σήμερα παρατηρείται 90% μείωση στις αφίξεις μεταναστών και αύξηση των επιστροφών πέραν του 85%, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ελκυστικός προορισμός για τους μετανάστες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της οικονομίας του τόπου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι η μείωση της μετανάστευσης και οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, έχουν ως αποτέλεσμα παράπονα από πλευράς του επιχειρηματικού κόσμου.

Μιλώντας για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου, υπογράμμισε την πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση με ιδιαίτερη γεωστρατητική σημασία και τις ισχυρές συμμαχίες που έχει συνάψει, όπως είπε, με τις χώρες της περιοχής.

«Χθες ήμουν στην Αίγυπτο, αύριο θα είναι στην Κύπρο ο Πρόεδρος του Ισραήλ, τον Οκτώβριο θα είμαι στη Σαουδική Αραβία, έχουμε πολλές άλλες επισκέψεις από χώρες της περιοχής που είναι η προτεραιότητα μας σε σχέση με την εξωτερική πολιτική μας», είπε ο Πρόεδρος.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει ανοίγματα σε πολλές χώρες, όπως είναι η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τη Γαλλία, με απτά αποτελέσματα, όπως η κάθοδος της μετά τα γεγονότα στις Βρετανικές Βάσεις την Άνοιξη. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος κάνει ανοίγματα και σε χώρες που η Κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουν μεγάλη σημασία σε πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό επίπεδο, όπως είναι η Ινδία και επεσήμανε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο και τη δική του στην Ινδία.

Πρόσθεσε ότι «μετά από πολλά εμπόδια από κάποιους είχαμε και την επίσκεψη μου στο Καζακστάν, μια χώρα με δεσμούς με την Τουρκία». Επεσήμανε ακόμη το άνοιγμα εκατέρωθεν διπλωματικών αποστολών Κύπρου και Καζακστάν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, επίσης, την αλλαγή στην προσέγγιση άλλων χωρών έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία άλλαξε τη μονοθεματική της πολιτική μέσα από διάφορες ενέργειες και δράσεις, ανάμεσα στις οποίες και οι πρωτοβουλίες της για ανθρωπιστικά διεθνή ζητήματα, όπως ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος «Αμάλθεια».

Σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όταν αναλάβαμε κανείς δεν πίστευε ότι ένα μικρό κράτος μπορούσε να πετύχει τόσα πολλά, κι όμως ακούσατε από αρχηγούς κρατών, από τους επικεφαλής των θεσμών, πώς μίλησαν για την Κυπριακή Προεδρία».

Σημείωσε, επίσης, ότι η ΕΕ αποφάσισε να δαπανήσει ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση της άμυνας. «Η χώρα μας έχει εξασφαλίσει από αυτό το κονδύλι, ποσό 1,2 δισκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα αξιοποιηθεί για την άμυνα μας και ήδη ξεκινήσαμε να αξιοποιούμε τα πρώτα 170 εκατμμυρίων ευρώ για ενίσχυση της Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Όσον αφορά την οικονομία, είπε ότι χωρίς ισχυρή οικονομία δεν μπορείς να υλοποιήσεις τους στόχους σου και ότι γι’ αυτό «η οικονομική υπευθυνότητα για τη δική μας Κυβέρνηση είναι το κάθετι που καθορίζει τις πολιτικές μας αποφάσεις».

«Σήμερα οποιαδήποτε απόφαση έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν έχει οικονομική διάσταση, δεν μπαίνει στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν το συζητούμε καν. Κανένας Υπουργός δεν μπορεί να φέρει πρόταση που έχει οικονομική διάσταση αν δεν υπάρχει έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και ότι είμαστε εντός των προϋπολογισμών μας που φυσικά είναι πλεονασματικοί», εξήγησε.

«Καταφέραμε σήμερα, με δύο κρίσεις, η μια στη γειτονιά μας στη Μέση Ανατολή και η άλλη στην Ουκρανία, να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 3,3%, έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η ανεργία μας να είναι σε επίπεδα του 2008 της τάξης του 3,6% και έχουμε το υψηλότερο ποσοστό, ιστορικό ρεκόρ, συμμετοχής στην εργασία από τους Κύπριους. Και μάλιστα με αυξητική τάση ανάμεσα στους νέους», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος, σχολιάζοντας δηλώσεις «ότι ευημερούν οι δείκτες αλλά όχι ο κόσμος», είπε ότι η αναβάθμιση στους δείκτες «σημαίνει ότι ως κράτος έχουμε τη δυνατότητα να επενδύουμε στην Παιδεία, να κάνουμε ακόμη 200 ολοήμερα σχολεία, να επενδύουμε στην Υγεία, έχουμε ένα ποσό τώρα σε έργα στα δημόσια νοσηλευτήρια που ξεπερνούν τα 126 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση, μετά από 23 χρόνια, από την οποία επωφελήθηκε όλος ο κόσμος».

Μιλώντας για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και την επιδοματική πολιτική, είπε ότι «βάσει της δικής μας φιλοσοφίας που είναι ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, η ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφεται πίσω στην κοινωνία μέσα από την Παιδεία, την Υγεία, το κράτος πρόνοιας, το στεγαστικό». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε, επίσης, αναφορά στα δύο στεγαστικά σχέδια που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως το ενεργειακό κόστος, ενώ αναφέρθηκε στις δυνατότητες από τις ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση προχωρά με την αποθήκευση ενός του έτους και με αναβάθμιση του δικτύου, μαζί με την έλευση του φυσικού αερίου για το οποίο η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει με προσφορές για το Βασιλικό.

ΚΥΠΕ