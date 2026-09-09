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Περίπου μία ώρα κράτησε η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα εκδοθεί εκ μέρους τους ανακοίνωση για το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του από το Προεδρικό προανήγγειλε ότι ενδεχομένως θα γίνει μια κοινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτό τον μήνα, ανάμεσα στις δύο πλευρές και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό το φως της χθεσινής ανακοίνωσης από τα ΗΕ ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον Γενικό Γραμματέα για το έργο της, καθώς ακύρωσε τις προγραμματισμένες επισκέψεις της στη Νέα Υόρκη και την Κύπρο, για λόγους υγείας.

Παράλληλα, χθες δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν, όπου και δήλωσε πως μαζί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν Ιστορία. Η αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη δεν ήταν αυτή που ανέμενε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού εκείνος επισήμανε ότι «το να γράψουμε μαζί ιστορία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανήλθε με δηλώσεις του όταν αναχώρησε για τη σημερινή συνάντηση και επέμεινε ότι πράγματι μπορούν να γράψουν Ιστορία, αν υπάρχει η πολιτική βούληση από όλα τα μέρη.

Οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

Ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη, είτε με τον ΓΓ των ΗΕ είτε με την προσωπική του απεσταλμένη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε η συνάντηση «ήταν σύντομη, αλλά ουσιαστική επί των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Συνεχίστηκε η συζήτηση στα τρία θέματα, μεθοδολογίας, ουσίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος, υπό την έννοια ότι υπάρχει συναντίληψη, σε κάποια, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στο δικό μας επίπεδο την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από τη συνάντηση θα υπάρξει και μια συνάντηση των διαπραγματευτών».

Ερωτηθείς αν υπήρξε κάποια πρόοδος στα ζητήματα, στα οποία υπάρχουν διαφωνίες εδώ και καιρό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε κάποια υπάρχει συναντίληψη, για τη σημασία, για παράδειγμα, των συγκλίσεων, σε κάποια άλλα υπάρχει ακόμη διαφωνία, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και για αυτό η συζήτηση θα συνεχιστεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η καταγραφή των συγκλίσεων έπρεπε να είναι έτοιμη στα τέλη Αυγούστου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είναι στο πολύ τελικό στάδιο, είναι θέμα ημερών για να ολοκληρωθεί και να δούμε πως θα το διαχειριστούν τα Ηνωμένα Έθνη.

Φαντάζομαι ότι, σύμφωνα και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε, δεν είναι κάτι δεδομένο, ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη, είτε με τον Γενικό Γραμματέα είτε με την προσωπική απεσταλμένη του, είτε σε επίπεδο ηγετών είτε σε επίπεδο διαπραγματευτών, θα δούμε. Μόλις έχουμε κάτι συγκεκριμένο φυσικά και θα σας το ανακοινώσουμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολγκίν ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «είπε ότι δεν θα πάει σήμερα που είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από τον Γενικό Γραμματέα προς τη Μόνιμη μας Αντιπρόσωπο στη Νέα Υόρκη, θα μιλήσουν σήμερα τηλεφωνικώς».

Κληθείς να πει αν θα προλάβουμε σε μια μόνο συνάντηση που απομένει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πριν από το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, να παράξουμε παραδοτέα και να τα παρουσιάσουμε στον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δεν είναι μόνο μια συνάντηση, είναι σε συνέχεια και των προηγούμενων συναντήσεων που έγιναν. Είναι σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν οι διαπραγματευτές. Άρα, δεν ξεκινάμε από το μηδέν στην επόμενη συνάντηση να συζητούμε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα θέματα που έχουμε ενώπιον μας, σε κάποια υπάρχει συναντίληψη, σε κάποια άλλα υπάρχει διαφωνία, διαφορετική προσέγγιση και θα συνεχιστεί σε αυτά η συζήτηση».

Ερωτηθείς αν η διαφωνία έγκειται στην όδευση από το οδόφραγμα Αθηένου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν ήταν τόσο πολύ σήμερα η συζήτηση σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αφορούσε περισσότερο τις δύο άλλες πτυχές, δηλαδή της ουσίας και της μεθοδολογίας. Δεν έγινε εκτενής συζήτηση στο θέμα των ΜΟΕ».

Κληθείς να πει αν είναι ικανοποιημένος από τη μεθοδολογία και την ουσία, όπως συζητήθηκε σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα τα θέματα και της μεθοδολογίας και της ουσίας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών. Προσωπική μου άποψη, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου, είμαστε, ως έχουν τα δεδομένα, έτοιμοι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Θεωρώ ότι εκεί, δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα κριθούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, αν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε στην επίλυση του Κυπριακού». ¨

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν φαίνεται να έχει άλλη άποψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, δεν μπορώ να μιλήσω για τον κ. Έρχιουρμαν, ούτε να σχολιάσω το ερώτημά σας. Ο κ. Έρχιουρμαν θα μιλήσει αν το κρίνει αναγκαίο και θα πει τις απόψεις του».

Ερωτηθείς αν ορίστηκε ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση του με τον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, θα είναι είτε Τετάρτη είτε Παρασκευή της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά θα προηγηθεί και συνάντηση των διαπραγματευτών».

Κληθείς να πει κατά πόσο ο κ. Ερχιουρμάν του ανέφερε και δια ζώσης αυτό που έγραψε σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ ότι δεν είναι εύκολο να γράψουν Ιστορία στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «το συζητήσαμε και αυτό το θέμα, είπα την άποψή μου, είπε ο κ. Ερχιουρμάν τη δική του. Συζητούμε όλα τα θέματα».

Σε ερώτηση αν η ανάρτηση του κ. Ερχιουρμάν επηρέασε το κλίμα της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν επηρεάζομαι ούτε από αναρτήσεις ούτε από δηλώσεις και δεν επηρεάζομαι γιατί έχω ξεκάθαρο στόχο. Ξέρω πού θέλω να πάμε, πού θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Για εμάς δεν υπάρχει εναλλακτική στην επίλυση του Κυπριακού και στην επανένωση της πατρίδας μου. Άρα, δεν αφήνω οτιδήποτε να με απομακρύνει από αυτό τον στόχο ή να επιδιώξω να εμπλακώ σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μας απομακρύνει, σε ή χωρίς εισαγωγικά, από την ουσία του Κυπριακού. Γιατί, όλοι θα κριθούμε στην ουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα ότι άγημα από την Αίγυπτο θα συμμετάσχει στην παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχει διαβούλευση ανάμεσα στην Εθνική Φρουρά, ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας. Εξ όσων έχω ενημερωθεί, θα υπάρχει παρουσία αγήματος από την Αίγυπτο».