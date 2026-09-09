Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δύο νέα στεγαστικά σχέδια, που προβλέπουν ανέγερση επιπρόσθετης κατοικίας για παιδιά ή εγγόνια και διάθεση κρατικών οικοπέδων στο 25% της αγοραίας αξίας τους, παρουσίασε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στο πλαίσιο του σχεδίου διάθεσης οικοπέδων, περίπου 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες αναμένεται να παραχωρηθούν το επόμενο διάστημα σε δικαιούχους που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πρώτη φάση του.

Τα δύο σχέδια εντάσσονται στην κυβερνητική στεγαστική πολιτική, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διεύρυνση των επιλογών απόκτησης στέγης. Οι αναλυτικοί οδηγοί με τους όρους και τις προϋποθέσεις θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπλέον κατοικία ακόμη και με εξαντλημένο συντελεστή δόμησης

Το πρώτο σχέδιο επιτρέπει σε ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να δημιουργήσουν πρόσθετη κατοικία για τη στέγαση παιδιών ή εγγονιών τους, ακόμη και αν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Εφαρμόζεται παγκύπρια, με εξαιρέσεις που καθορίζονται στους όρους του.

Η επιπρόσθετη κατοικία μπορεί να δημιουργηθεί εντός της υφιστάμενης οικοδομής, με επέκταση, προσθήκη ορόφου ή αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου.

Το δομήσιμο εμβαδόν της νέας μονάδας μπορεί να φθάνει μέχρι τα 150 τετραγωνικά μέτρα και, υπό προϋποθέσεις, τα 180 τετραγωνικά μέτρα σε μεγαλύτερα τεμάχια. Προβλέπονται επίσης διευκολύνσεις ως προς τους χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα, τίθεται περιορισμός στη μεταβίβαση της νέας κατοικίας για 10 χρόνια, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το σχέδιο επιτρέπει στις οικογένειες να αξιοποιήσουν την περιουσία που ήδη διαθέτουν, μειώνοντας το κόστος εξασφάλισης κατοικίας. Παράλληλα, επιδιώκεται καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οικοδομών και των πολεοδομικών δυνατοτήτων στις πόλεις και τις κοινότητες.

Κρατικά οικόπεδα για οικογένειες – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το δεύτερο σχέδιο αφορά τη διάθεση κρατικών οικοπέδων για ανέγερση κατοικίας με σκοπό την ιδιοκατοίκηση, στη βάση εισοδηματικών, οικογενειακών και άλλων κριτηρίων.

Δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες κάτω των 45 ετών, ενώ καλύπτονται οικογένειες με παιδιά, ζεύγη χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα οικόπεδα θα διατίθενται στο ένα τέταρτο της αγοραίας αξίας τους. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, επιδιώκεται η στήριξη νεαρών οικογενειών με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, καθώς και η ενίσχυση κοινοτήτων της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται μέσω των προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων, οι οποίοι θα διαβιβάζουν τα προκαταρκτικά αιτήματα στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις. Θα ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και διαχωρισμού των προτεινόμενων τεμαχίων.

Μετά τη διάθεση των περίπου 570 οικοπέδων σε δικαιούχους της πρώτης φάσης, θα προωθηθούν πρόσθετοι διαχωρισμοί σε κοινότητες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον. Έμφαση θα δοθεί στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Τι απέδωσαν τα υφιστάμενα στεγαστικά σχέδια

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των υφιστάμενων μέτρων, ο υπουργός ανέφερε ότι το στεγαστικό σχέδιο για νέους και νεαρές οικογένειες μέχρι 41 ετών στήριξε 700 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη €26 εκατ. Η επαναπροκήρυξή του εξετάζεται ως προοπτική, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι.

Για τα στεγαστικά σχέδια ορεινών, ακριτικών, μειονεκτικών και περιοχών της υπαίθρου, κατά την περίοδο 2023-2026 εγκρίθηκαν 1.075 αιτήσεις, με συνολική δαπάνη €43 εκατ.

Την ίδια περίοδο, στα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων εγκρίθηκαν περισσότερες από 6.500 αιτήσεις, συνολικού ποσού €168 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Προσιτές κατοικίες και νέες οικιστικές μονάδες

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για την ανέγερση 460 κατοικιών σε κρατική γη, με προσιτό ενοίκιο για νέους και οικογένειες. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και έχουν επιλεγεί τα πρότυπα σχέδια των αναπτύξεων.

Παράλληλα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) έχει 702 οικιστικές μονάδες σε στάδιο υλοποίησης, αδειοδότησης ή σχεδιασμού, ενώ προωθείται η δημιουργία 135 οικοπέδων.

Μέσω των σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων και Built to Rent, το Υπουργείο αναμένει ότι θα προστεθούν στην αγορά περισσότερες από 4.100 οικιστικές μονάδες την επόμενη τριετία. Από αυτές, 1.142 θα διατεθούν για προσιτή αγορά ή ενοικίαση.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν περισσότερα από €22 εκατ. στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Κατοικίας του ΚΟΑΓ, για τη δημιουργία περίπου 250 πρόσθετων μονάδων. Προχωρούν επίσης σχέδια φοιτητικής και συλλογικής διαμονής, για την κάλυψη αναγκών φοιτητών και εργαζομένων.

Ταχύτερη αδειοδότηση για οικιστικές αναπτύξεις

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν αδειοδοτηθεί, μέσω της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, 2.533 μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες σε 40 εργάσιμες ημέρες, καθώς και 1.242 πολυκατοικίες και αναπτύξεις κατοικιών σε σειρά σε 80 εργάσιμες ημέρες.

Οι αναπτύξεις αφορούν περισσότερες από 15.000 οικογένειες, οι οποίες, κατά την εκτίμηση του υπουργείου, θα μπορέσουν να αποκτήσουν την κατοικία τους περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η στεγαστική πολιτική θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην αξιοποίηση κρατικής και ιδιωτικής γης και στην επιτάχυνση των διαδικασιών.