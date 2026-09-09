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Του Antonio Pequeño IV

Ο Μάικλ Ντελ ξεπέρασε την Τρίτη τον Τζεφ Μπέζος στην κατάταξη των δισεκατομμυριούχων του Forbes, καθώς η μετοχή της Dell Technologies κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, επεκτείνοντας ένα εντυπωσιακό ράλι που διαρκεί εδώ και έξι μήνες.

Η Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που ο Ντελ βρέθηκε στην τρίτη θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Η περιουσία του Ντελ στα 267,7 δισ. δολάρια

Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Μάικλ Ντελ αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 267,7 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης, σύμφωνα με το Forbes. Με αυτή την άνοδο, ο ιδρυτής της Dell Technologies έγινε για πρώτη φορά ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Πάνω από τον Ντελ βρίσκονται ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, με περιουσία 277,9 δισ. δολαρίων, και ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, με 942 δισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, η περιουσία του Τζεφ Μπέζος μειώθηκε κατά 1,4 δισ. δολάρια, στα 265,2 δισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της Amazon υποχώρησε κατά 0,6%.

Άλμα 327% για τη μετοχή της Dell από την αρχή του έτους

Η μετοχή της Dell Technologies ενισχύθηκε την Τρίτη κατά 1,9%, κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό στα 533,88 δολάρια, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως και τα 538,47 δολάρια.

Από την αρχή του έτους, η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο 327%, από επίπεδα περίπου 128 δολαρίων. Ο Μάικλ Ντελ κατέχει περίπου το 40% της εταιρείας, ενώ σημαντικό μέρος της περιουσίας του είναι συνδεδεμένο με την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία του, DFO Management, η οποία επενδύει μεταξύ άλλων σε ξενοδοχεία και εταιρικό πιστωτικό χρέος.

Η εκρηκτική άνοδος της μετοχής έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας του Ντελ, επιτρέποντάς του τους τελευταίους μήνες να ξεπεράσει στη σχετική κατάταξη τον συνιδρυτή της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Η έκρηξη της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Η άνοδος της περιουσίας του Ντελ συνδέεται άμεσα με την εντυπωσιακή πορεία της Dell Technologies, η οποία έχει επωφεληθεί από την εκρηκτική ζήτηση για υλικό και υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πριν από περίπου μία εβδομάδα αποτελέσματα β’ τριμήνου, παρουσιάζοντας έσοδα 47 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 58% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 7,04 δολάρια, περίπου τριπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της δραστηριότητας servers για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Οι παραγγελίες ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ 60,9 δισ. δολαρίων, ενώ τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έφτασαν τα 16,4 δισ. δολάρια.

Η Dell ανεβάζει τον πήχη για το 2026

Η ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας και αυτό που ο οικονομικός διευθυντής της, Ντέιβιντ Κένεντι, χαρακτήρισε “δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης” οδήγησαν τη Dell Technologies στην αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους.

Η εταιρεία αύξησε κατά 25 δισ. δολάρια την εκτίμησή της για τα έσοδα του έτους, προβλέποντας πλέον ότι αυτά θα διαμορφωθούν στα 192 δισ. δολάρια.

Η ενίσχυση της ζήτησης για servers και εξοπλισμό που υποστηρίζει τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατρέψει τη Dell Technologies σε έναν από τους μεγάλους ωφελημένους της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που έχει αποτυπωθεί τόσο στην κερδοφορία της όσο και στην προσωπική περιουσία του ιδρυτή της.

Forbes