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Επενδύσεις τουλάχιστον €13 δισ. σε ψηφιακές υποδομές στη Φινλανδία ανακοίνωσε την Τετάρτη η Google, με επίκεντρο κέντρα δεδομένων που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων το Gemini. Το επενδυτικό πρόγραμμα αφορά την επόμενη διετία και περιλαμβάνει επίσης έργα καθαρής ενέργειας.

Η εταιρεία χαρακτήρισε το σχέδιο τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυσή της στην Ευρώπη, επισημαίνοντας τη θέση της Φινλανδίας στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδύσεις καλύπτουν κέντρα δεδομένων, υποστηρικτικές υποδομές και συνεργασίες στους δήμους Χαμίνα, Καγιάνι, Μούχος και Βάαλα.

Κατασκευές το 2027 και το 2028

Η κατασκευαστική φάση προγραμματίζεται για το 2027 και το 2028. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Google, κατά την περίοδο αυτή οι επενδύσεις θα ενισχύουν το ΑΕΠ της Φινλανδίας κατά €3,6 δισ. ετησίως και θα υποστηρίζουν περισσότερες από 37.000 θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, περίπου 16.000 εκτιμάται ότι θα αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών, η λειτουργία των ψηφιακών υποδομών αναμένεται, κατά την εταιρεία, να υποστηρίζει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως. Η εκτίμηση περιλαμβάνει προσωπικό στις εγκαταστάσεις και τεχνικούς, προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών, καθώς και θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Κονδύλια για ενέργεια, έρευνα και τοπικές κοινότητες

Πέραν των ψηφιακών εγκαταστάσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα καθαρής ενέργειας και ειδικά κονδύλια για τη φύση και τις τοπικές κοινότητες. Στόχος είναι η στήριξη της βιοποικιλότητας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, χαρακτήρισε την απόφαση απόδειξη των δυνατοτήτων της χώρας, τονίζοντας ότι τα οφέλη της οικονομίας δεδομένων εκτείνονται πέρα από τις άμεσες επενδύσεις, στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη.

«Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Google θα προσφέρει διαρκή οφέλη και για τα δύο μέρη», δήλωσε.

Γιατί η Φινλανδία προσελκύει κέντρα δεδομένων

Η παρουσία της Google στη Φινλανδία ξεκίνησε το 2009, όταν αγόρασε ένα πρώην εργοστάσιο χαρτοποιίας στην παράκτια πόλη Χαμίνα και το μετέτρεψε σε κέντρο δεδομένων. Έκτοτε, η εταιρεία διευρύνει σταδιακά τις δραστηριότητές της στη χώρα.

Το δροσερό κλίμα και η σχετικά σταθερή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, με παραγωγή από πυρηνικούς σταθμούς, αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, έχουν συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Δεκάδες τέτοιες εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.

Η προσέλκυση επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί προτεραιότητα της δεξιάς κυβέρνησης Όρπο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Φινλανδία αντιμετωπίζει ανεργία σε επίπεδα-ρεκόρ και υποτονική οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ – Γαλλικό Πρακτορείο