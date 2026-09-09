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Σε πολυετή δικαστική διαμάχη για ποσό περίπου €60.000 εξελίχθηκε η επιχειρηματική συνεργασία του Γιάννη Τσακουμάκου με την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά, η οποία είχε ξεκινήσει λίγο πριν από την πανδημία, με τις καλύτερες προθέσεις και από τις δύο πλευρές.

Τα λεφτά αυτά είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις που θα πραγματοποιούσαν σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του Τσακουμάκου.

Ο Διονύσης Σχοινάς είχε λάβει 40.000 ευρώ και η σύζυγός του Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ για εμφανίσεις που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα.

Και μπορεί πρωτόδικα το ζευγάρι να είχε δικαιωθεί-τότε μίλαγαν για νίκη- αλλά η εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε τα πάντα αφού με την υπ’ αριθ. 4001/2026 απόφασή του, έκρινε την πρωτόδικη κρίση «ως όλως εσφαλμένη».

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνημένες εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να διατηρούν τα χρήματα και άρα τα παρακράτησαν παράνομα.

Έτσι, ο Διονύσης Σχοινάς πρώτος εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ, με νόμιμο τόκο από την ημέρα που επιδόθηκε η αγωγή.

Άμεσα μετά την απόφαση του Εφετείου επιβλήθηκε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών τους και συντηρητική κατάσχεση των εισιτηρίων της συναυλίας τους στο Κατράκειο και αυτός φέρεται να είναι και ο πραγματικός λόγος που ανεβλήθη η προγραμματισμένη εκδήλωση την Δευτέρα 7 του μήνα και όχι οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας που επικαλέστηκαν σε ανάρτηση τους.

Αμφότεροι οι καλλιτέχνες καταδικάστηκαν στην πληρωμή 3.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας ενώ θα πληρώσουν την άρνηση επιστροφής των χρημάτων στον επιχειρηματία πιο ακριβά πλέον, διότι με τον νόμιμο τόκο τα 60.000€ έγιναν πλέον 100.000 συν τα δικαστικά έξοδα.





Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2020 όταν ο επιχειρηματίας Γιάννης Τσακουμάκος που διαχειριζόταν κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα συμφώνησε με το ζευγάρι Σχοινά-Γαρμπή να εμφανίζονται ζωντανά στο μαγαζί του.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής κατέβαλε προκαταβολές 40.000 ευρώ στον πρώτο και 20.000 ευρώ στη δεύτερη, συνολικά δηλαδή60.000 ευρώ, όμως οι εμφανίσεις συνέπεσαν με την περίοδο της πανδημίας.

Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης όμως τα χρήματα δεν επιστράφηκαν, καθώς υπήρχε αρχικά πρόθεση η συνεργασία να συνεχιστεί όταν θα ξεκινούσαν πάλι οι ζωντανές εμφανίσεις μετά την πανδημία.

Το 2022 προγραμματίστηκε μια νέα συνεργασία, με το σχήμα Γιώργος Μαζωνάκης- Διονύσης Σχοινάς στο «Κέντρο Αθηνών».

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα δέχθηκε το Εφετείο η συνεργασία τελικά ναυάγησε λόγω διαφωνιών του Σχοινά που ένιωθε ότι τον υποτιμούσε η μαρκίζα που είχε τον Μαζωνάκη πρώτο όνομα και αυτόν δεύτερο με μικρά γράμματα ως υποστηρικτικό καλλιτέχνη, το λεγόμενο support.

Η επιχείρηση πρότεινε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που απέρριψε ο Σχοινάς ως δήθεν προσβλητικές, ενώ όπως σημειώνεται στην απόφαση δεν προσήλθε καν στην πρόβα τζενεράλε λέγοντας ότι πονούσε η μέση του και την επομένη ενημέρωσε με sms ότι αποχωρεί.

Όταν ο επιχειρηματίας ζήτησε πλέον την επιστροφή των προκαταβολών ακολούθησαν εξώδικες προσκλήσεις της επιχείρησης προς τους δύο καλλιτέχνες.

Το ζεύγος Γαρμπή-Σχοινάς αποδέχτηκαν εγγράφως ότι πήραν τα χρήματα αλλά αρνήθηκαν χωρίς αιτιολογία την επιστροφή των χρημάτων και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Πρωτοδίκως η αγωγή είχε απορριφθεί εσφαλμένα, αλλά το Εφετείο δικαίωσε τις θέσεις της επιχείρησης τις οποίες ανέλυσε ο δικηγόρος Τέλος Αγαπηνός και μετά την απόφασή του κατασχέθηκαν όλοι οι λογαριασμοί τους, με τις τράπεζες όμως να απαντούν ότι το ζευγάρι δεν έχει χρήματα σε αυτές.

Τα χρέη προς το Δημόσιο και η Αρχή για το ξέπλυμα

Η επιχείρηση δεν βρήκε ούτε ευρώ στους λογαριασμούς του ζευγαριού οπότε έλεγξε το κτηματολόγιο και διαπίστωσε -γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι τράπεζες- ότι το μοναδικό ακίνητο τους (η κατοικία τους) εμφανίζει σειρά σημαντικών βαρών, κατασχέσεων και δεσμεύσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Μεταξύ άλλων, εμφανίζεται υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1.345.065,11 ευρώ, ενώ μεταγενέστερα, τον Δεκέμβριο του 2025, καταχωρίστηκε και νέα υποθήκη 219.362,94 ευρώ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη αναγκαστικής κατάσχεσης ύψους1.142.097,01 ευρώ από τη ΔΟΥ Κηφισιάς,καθώς και νεότερης αναγκαστικής κατάσχεσης 259.820,80 ευρώ, που καταχωρίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 υπέρ του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης).

Ταυτόχρονα στο κτηματολογικό φύλλο είναι καταχωρισμένη ήδη από το 2016 απαγόρευση εκποίησης ή επιβάρυνσης του ακινήτου, κατόπιν διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με ρητή αναφορά στα άρθρα 7Α και 48 του ν. 3691/2008.

Η συγκεκριμένη δέσμευση δεν φαίνεται να αποτέλεσε μια απλή προσωρινή εγγραφή: στο ίδιο φύλλο καταχωρίσθηκε επίσης το υπ’ αριθ. 327/3.2.2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο σημειώνεται «συνέχιση επικύρωσης» της διάταξης της Αρχής για την απαγόρευση εκποίησης και επιβάρυνσης του ακινήτου.

protothema.gr