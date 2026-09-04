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Αγωγή αποζημίωσης ύψους 100 εκατ. δολαρίων κατά του παραγωγού του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, κατέθεσε ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα κατά τη διάρκεια του reality. Ο τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του. Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν χτυπήθηκε από μία προπέλα ενός σκάφους την ώρα που εκείνος ψάρευε με ψαροντούφεκο για τροφή σε θάλασσα στον Άγιο Δομίνικο. Ως αποτέλεσμα ακρωτηριάστηκε μερικώς το αριστερό του πόδι και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το δεξί του. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 ημέρες όπου υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ, ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί σχεδίασαν ολόκληρο το format της εκπομπής με βάση την απαίτηση από τους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, εκεί υπήρχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών κοντά στην περιοχή όπου γίνονταν τα γυρίσματα.

Επίσης, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικοί δείκτες παρά τα προηγούμενα περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία και ακόμη και έναν θάνατο στα ίδια νερά.

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών»

Σε δηλώσεις του στη Daily Mail ο Σταύρος Φλώρος δηλώνει: «Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν». Προσθέτει μάλιστα: «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι».

protothema.gr