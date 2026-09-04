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Καμία αποζημίωση από το ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) δεν γίνεται, ούτε έχει γίνει προς κτηνοτρόφους στις κατεχόμενες περιοχές, δηλώνει κατηγορηματικά η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε απάντησή της προς τον ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή της, γνωρίζει για την έξαρση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο και θεωρεί ότι για την εξάλειψή του απαιτείται η εφαρμογή μέτρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων, σε ολόκληρο το νησί. Τονίζει, παράλληλα, τη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται ασφαλώς για μία σημαντική εξέλιξη, καθώς ξεκαθαρίζεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι οι πληρωμές από πλευράς ΕΕ θα γίνουν μόνο για τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα που απαιτούνται από τις Βρυξέλλες για την εξάλειψη του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Η απάντηση της Προέδρου της Κομισιόν ήρθε μετά από πρωτοβουλία του Κύπριου ευρωβουλευτή, στον οποίο μάλιστα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε προσωπικά. Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας μετέφερε, ουσιαστικά, σε ερώτησή του τις διαμαρτυρίες Ελληνοκυπρίων κτηνοτρόφων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι θα αποτελούσε δυσμενή διάκριση για τους ίδιους να λάβουν τις ίδιες αποζημιώσεις και οι κτηνοτρόφοι στα κατεχόμενα, οι οποίοι δεν συμμορφώνονταν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη θανάτωση ζώων σε μολυσμένες από τον ιό μονάδες.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι…»

Στην επιστολή της προς τον Μιχάλη Χατζηπαντέλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημειώνει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας σχετικά με τυχόν αγροτικές ενισχύσεις της ΕΕ προς κτηνοτρόφους στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι καμία πληρωμή από την Κοινή

Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν πραγματοποιείται, ούτε έχει πραγματοποιηθεί προς αγρότες στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης. Πράγματι, τα κονδύλια της ΚΑΠ για την Κύπρο τυγχάνουν διαχείρισης από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023 – 2027.

Γνωρίζω την τρέχουσα έξαρση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο και θεωρώ ότι η εξάλειψή του απαιτεί την εφαρμογή μέτρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων, σε ολόκληρο το νησί. Οι υπηρεσίες μου παραμένουν σε στενή επαφή με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειές της για τη διαχείριση της έξαρσης.

Χαιρετίζουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μέσω της Υποεπιτροπής για Κτηνιατρικά Θέματα της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εξάλειψης του αφθώδους πυρετού σε ολόκληρη την Κύπρο το συντομότερο δυνατό».

Χατζηπαντέλας: Υψίστης σημασίας η δημόσια υγεία

Στην επιστολή του, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας επεσήμανε προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών στα κατεχόμενα.

«Οι αγρότες στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές της Κύπρου, όπως και στα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη, υπόκεινται στην πλήρη εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων. Τα ίδια πρότυπα πρέπει να ισχύουν ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε στήριξη που χρηματοδοτείται από την ΕΕ σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο», σημείωνε χαρακτηριστικά ο Κύπριος ευρωβουλευτής.

«Υπό το φως των ευρωπαϊκών πληρωμών προς κτηνοτρόφους στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιθυμώ να δηλώσω ξεκάθαρα ότι αυτό είναι απαράδεκτο χωρίς την τήρηση των προτύπων για την υγεία και την ευζωία των ζώων, καθώς και για την ασφάλεια των τροφίμων, που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά.

Καθώς η συμμόρφωση δεν μπορεί να παρακολουθείται, ούτε να επιβάλλεται στις περιοχές αυτές από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τέτοιες πληρωμές δεν πληρούν την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά.

Επιπλέον, εάν ξεσπάσει επιζωοτία στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα για την προστασία της Ενιαίας Αγοράς», τόνιζε.

Υποδείκνυε επίσης ότι η τρέχουσα έξαρση του αφθώδους πυρετού μεταξύ των ζώων στις κατεχόμενες περιοχές συνιστά δυνητική απειλή για την Ενιαία Αγορά.

«Οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ελέγχους ή να επιβάλουν τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές συνέπειες για τους καταναλωτές εντός της Ενιαίας Αγοράς συνολικά».

Καταλήγοντας στην επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της σχετικά με το ζήτημα και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική χρηματοδότηση θα υπόκειται στην πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την υγεία των ζώων, την ευζωία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

«Η προστασία των καταναλωτών, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η διατήρηση της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να παραμείνουν υψίστης σημασίας», αναφέρει.