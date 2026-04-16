Για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το δικαίωμα ιδιοκτησίας των Κυπρίων εκτοπισμένων ενσωματώνεται σε έκθεση που συνδέεται με την κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική διεκδίκηση χρηματοδότησης σε ένα πεδίο που επί δεκαετίες παρέμενε εκτός του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε χθες Τετάρτη 15 Απριλίου την Ενδιάμεση Έκθεση για τον καθορισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, περιλαμβάνοντας σε αυτήν τροπολογία του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα, η οποία εξασφάλισε στήριξη 65%.

Η τροπολογία καταγράφει ρητά ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες γης στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, στερούνται εδώ και δεκαετίες την πρόσβαση και την αξιοποίηση των περιουσιών τους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο Πρωτόκολλο αριθμός 10 για την Κύπρο, ενώ επισημαίνεται ότι η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση του άρθρου 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Η έγκριση της τροπολογίας συνιστά πολιτική αναγνώριση του ζητήματος, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ακόμη δεσμευτικό μηχανισμό εφαρμογής. Το επόμενο καθοριστικό βήμα αναμένεται να είναι η ενσωμάτωση της θέσης αυτής σε συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν ουσιαστικά εργαλεία υλοποίησης και η πολιτική αναγνώριση να μετατραπεί σε πρακτικό αποτέλεσμα.

Σε δήλωσή του, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας ανέφερε ότι για πρώτη φορά το δικαίωμα ιδιοκτησίας των Κυπρίων εκτοπισμένων τίθεται στο επίκεντρο κειμένου που αφορά την κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάνοντας λόγο για θεμελίωση μιας διεκδίκησης που, όπως είπε, οφειλόταν εδώ και δεκαετίες στους εκτοπισμένους.

Η έγκριση της τροπολογίας κατέστη δυνατή με τη στήριξη ευρωβουλευτών από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι εισηγητές Siegfried Muresan και Carla Tavares, η Monika Hohlmeier, καθώς και ο Νίκος Παπανδρέου με την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.