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Κάποιοι διακόπτουν τη θεραπεία τους λόγω έλλειψης φαρμάκων ή έλλειψης αποθεμάτων στα νοσοκομειακά φαρμακεία από τα οποία εξυπηρετούνται. Άλλοι διακόπτουν τη θεραπεία τους επειδή το αίτημα τους για συνέχιση ή για αλλαγή δοσολογίας καθυστερεί να εγκριθεί και ορισμένοι στήνονται στην αναμονή για έγκριση των αιτημάτων που υπέβαλαν για λογαριασμό τους οι γιατροί που τους παρακολουθούν.

«Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε φάρμακα που αφορούν τον διαβήτη και την παχυσαρκία εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στην έγκριση των ονομαστικών αιτημάτων που υποβάλλονται στις αρμόδιες επιτροπές του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, Δημήτρης Λαμπριανίδης

Τα παράπονα που υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Ασθενών της Ομοσπονδίας, πρόσθεσε, «φέρνουν στο φως διάφορα προβλήματα, κάποια εκ των οποίων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε καθυστέρηση στην ένταξη συγκεκριμένων φαρμάκων στο ΓεΣΥ που έχει ως αποτέλεσμα να υποβάλλονται γιατροί και ασθενείς στην ταλαιπωρία και την γραφειοκρατία των διαδικασιών για ονομαστικά αιτήματα».

Για παράδειγμα, είπε ο κ. Λαμπριανίδης, «με το Παρατηρητήριο επικοινώνησε ασθενής ο οποίος αναμένει έγκριση για συνέχιση της θεραπείας του, αλλά λόγω καθυστέρησης υποχρεώθηκε να τη διακόψει επειδή αδυνατεί να καλύψει ιδιωτικά το κόστος». Σε αυτή την περίπτωση, «όπως λέχθηκε στο Παρατηρητήριο, ο θεράπων ιατρός επικοινώνησε με την αρμόδια επιτροπή του ΟΑΥ, επισημαίνοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης με τον ασθενή φυσικά να ανησυχεί».

Σε άλλη περίπτωση, μητέρα επικοινώνησε με την ΟΣΑΚ και ανέφερε ότι ο ανήλικος γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και αναμένει την έγκριση ενέσιμου σκευάσματος, «για το οποίο ο γιατρός είχε υποβάλει δεύτερο αίτημα έπειτα από την πάροδο ενός μηνός και η ίδια, όπως είπε, έτυχε ενημέρωσης πως το αίτημα δεν έχει ακόμα εξεταστεί. Η μητέρα, βεβαίως, εξέφρασε έντονη ανησυχία για αυτή την καθυστέρηση, αφού πρόκειται για το παιδί της το οποίο αντιμετωπίζει διάφορα άλλα προβλήματα υγείας».

Πέραν των περιπτώσεων που αφορούν τον διαβήτη, προβλήματα, όπως είπε ο κ. Λαμπριανίδης, παρατηρούνται σε κάποιες περιπτώσεις και σε άλλους ασθενείς. Για παράδειγμα, «είχαμε κυρία με ρευματοπάθεια η οποία, επίσης, περιμένει έγκριση για συνέχιση θεραπείας αλλά, τη στιγμή που επικοινώνησε με την ΟΣΑΚ, ήταν ήδη στην αναμονή για περισσότερο από ενάμιση μήνα. Η ίδια υποστήριξε ότι η διακοπή της θεραπείας της οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης της, κάτι το οποίο, βεβαίως, είναι αναμενόμενο όταν ένας ασθενής διακόπτει τη θεραπεία που λαμβάνει».

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, στο Παρατηρητήριο Ασθενών, αποτάθηκαν τον Ιούλιο κι άλλοι ασθενείς όπως, για παράδειγμα, «ασθενής με νευρολογική πάθηση ο οποίος υποστήριξε ότι περίμενε για αρκετές εβδομάδες και αναζητούσε βοήθεια προκειμένου να ενημερωθεί για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν το αίτημα του. Το πρόβλημα με την καθυστέρηση στην εξέταση ονομαστικών αιτημάτων είναι, όπως φαίνεται, μεγαλύτερο για τα φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία, κυρίως για τα ενέσιμα».

Αυτά, τα σκευάσματα, υπέδειξε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, «θα έπρεπε να είχαν ήδη ενταχθεί στο ΓεΣΥ και θα έπρεπε ήδη να τερματιστεί η διαδικασία των ονομαστικών αιτημάτων για την εξασφάλιση τους. Γνωρίζουμε ότι η ένταξη τους προωθείται, ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις. Σε μια χώρα με ένα τόσο υψηλό ποσοστό διαβήτη και με πρόβλημα στην παχυσαρκία, όπως προκύπτει και από τις διάφορες ευρωπαϊκές μελέτες, δεν μπορούμε να εγκλωβιζόμαστε σε γραφειοκρατικά ζητήματα».

«Πήγαινε-έλα» στα φαρμακεία λόγω ελλείψεων

Προβλήματα και ταλαιπωρία προκαλούν στους ασθενείς και οι ελλείψεις φαρμάκων ή οι καθυστερήσεις στην αναπλήρωση των αποθεμάτων στα νοσοκομειακά φαρμακεία.

«Σε κάποιες περιπτώσεις και ενώ υπάρχουν στην Κύπρο αποθέματα, καθυστερεί η παραγγελία από τα νοσοκομειακά φαρμακεία, ή η παράδοση τους στα νοσοκομειακά φαρμακεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να επισκέπτονται τα φαρμακεία για να τα παραλάβουν και να υποχρεώνονται να επιστρέψουν την επομένη ημέρα για να εξυπηρετηθούν».

Υπάρχουν «και οι περιπτώσεις, βεβαίως, κατά τις οποίες υπάρχει πραγματική έλλειψη και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο μεγάλο».

Για παράδειγμα, ασθενής που επικοινώνησε με την ΟΣΑΚ ανέφερε ότι η σύζυγός του πάσχει από χρόνια πάθηση και λαμβάνει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή την οποία προμηθεύεται από το νοσοκομειακό φαρμακείο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, «κατά τους τελευταίους δύο μήνες επισκέφθηκαν το νοσοκομειακό φαρμακείο επανειλημμένα, χωρίς να καταστεί δυνατή η προμήθεια του φαρμάκου, καθώς ενημερώθηκαν ότι το σκεύασμα δεν είναι διαθέσιμο χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκ νέου διάθεσή του».

Σε άλλη περίπτωση, ασθενής «ανέφερε ότι πάσχει από χρόνια νεφροπάθεια και λάμβανε για χρόνια συγκεκριμένη θεραπεία, με την οποία η κατάσταση της υγείας του παρέμενε σταθερή. Μετά τη διακοπή διάθεσης του συγκεκριμένου σκευάσματος, του χορηγήθηκε εναλλακτική θεραπεία και, όπως αναφέρει, μεταγενέστερες εξετάσεις έδειξαν επιδείνωση της κατάστασής του. Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε, η προηγούμενη θεραπεία δεν αποζημιώνεται πλέον από το σύστημα υγείας».

Η θέση του ΟΑΥ

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση στην εξέταση αιτημάτων για φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία ο ΟΑΥ και στο παρελθόν, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα προχώρησε σε συγκεκριμένες αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες. Λύση στο πρόβλημα αναμένεται να δοθεί με την ένταξη των φαρμάκων στο ΓεΣΥ και τον απεγκλωβισμό των ασθενών από τη διαδικασία των ονομαστικών αιτημάτων. Όπως πληροφορούμαστε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη προωθηθεί και βαίνουν προς ολοκλήρωση.

Υπενθυμίζεται ότι για την ένταξη φαρμάκων στο ΓεΣΥ χρειάζεται η ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών, μεταξύ των οποίων και η διαπραγμάτευση με τις εταιρείες εισαγωγής.

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων για άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, βάσει των δεδομένων του Οργανισμού, ο χρόνος αναμονής δεν ξεπερνά τις 2 με 3 εβδομάδες.