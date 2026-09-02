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Εγκλωβισμένοι ελέω Brexit είναι δύο Κύπριοι γιατροί οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως προσωπικοί γιατροί στο Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά η ειδικότητα της γενικής ιατρικής, την οποία εξασφάλισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο λόγω τυπικών/ νομικών εμποδίων.

Και οι δύο (σύζυγοι) έχουν εξασφαλίσει τους τίτλους σπουδών και ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν εκπαιδευτεί και λάβει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, πλην όμως, η διάρκεια απόκτησης της γενικής ιατρικής στο Η.Β. είναι τα τρία έτη, ενώ στην ΕΕ τα τέσσερα, με αποτέλεσμα και εξαιτίας της μη τροποποίησης των διαδικασιών στην Κύπρο να μην είναι δυνατή η αναγνώριση τους.

Αυτό συνεπάγεται στο ότι μπορούν μεν να εργαστούν χωρίς περιορισμό ως ανεξάρτητοι ειδικοί γενικοί γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Κύπριους ασθενείς.

Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, άλλα ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν προχωρήσει σε ειδικές ρυθμίσεις και οι τριετείς ειδικότητες που εξασφαλίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, έχουν αναγνωριστεί μέσω συγκεκριμένης οδού.

Οι δύο γιατροί έχουν εγγραφεί στο μητρώο ιατρών Κύπρου, ωστόσο, είναι εγγεγραμμένοι ως «ανειδίκευτοι», γεγονός που καθιστά αδύνατη την ένταξη τους στο ΓεΣΥ ως προσωπικοί γιατροί (η γενική ιατρική είναι μια από τις ειδικότητες που πρέπει να κατέχουν οι προσωπικοί γιατροί του ΓεΣΥ).

Μέχρι σήμερα έχουν καταβάλει αρκετές προσπάθειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημά τους, χωρίς, ωστόσο, να έχουν βρει κάποια λύση ενώ, όπως υποστηρίζουν, στην ίδια θέση βρίσκονται ή θα βρεθούν και άλλοι Κύπριοι γιατροί που εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν τίτλους ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν σε επιστολή τους προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, ζητούν, «να εκσυγχρονιστεί το κυπριακό πλαίσιο ώστε ένας τίτλος ειδικότητας που αποκτήθηκε μετά από ολοκληρωμένη, πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να αξιολογείται και να αναγνωρίζεται με έναν σαφή, δίκαιο και προβλέψιμο τρόπο, όπως ήδη επιχειρείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο εμάς.

Σήμερα, αφορά δύο γενικούς γιατρούς. Αύριο, μπορεί να αφορά Κύπριους ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και καλούνται να αποφασίσουν εάν αξίζει να επιστρέψουν στην Κύπρο ή εάν είναι ευκολότερο να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό».

Ο εγκλωβισμός Κυπρίων γιατρών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει απασχολήσει την περασμένη άνοιξη και την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, η οποία, μάλιστα, συζήτησε και συγκεκριμένη πρόταση νόμου.

Το περιεχόμενο της πρότασης, ωστόσο, απορρίφθηκε, ενώ όπως ενημερώθηκε η κοινοβουλευτική επιτροπή από εκπροσώπους των αρμοδίων φορέων, σε αυτή την ομάδα γιατρών έχει δοθεί η επιλογή της παρακολούθησης ενός ακόμα έτους ειδικότητας σε νοσηλευτήριο της Κύπρο και της εκ νέου εξασφάλισης του σχετικού πιστοποιητικού.

Μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις γιατρών που έχουν ήδη ακολουθήσει τη συγκεκριμένη οδό, ενώ άλλοι γιατροί αμέσως μετά το Brexit, εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους για εξασφάλιση τίτλων ειδικότητας σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή και στην Κύπρο.

Όπως είχε λεχθεί πάντως κατά τη συζήτηση στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο, η αυτόματη αναγνώριση μόνο των τίτλων ειδικότητας Ηνωμένου Βασιλείου και όχι άλλων χωρών, τρίτων χωρών, ενδεχομένως να λειτουργήσει δυσμενώς για Κύπριους γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί σε άλλα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα καθώς, όπως εξήγησε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλλου, «δεν περιορίζεται μόνο στους συγκεκριμένους δύο γιατρούς ή μόνο στους Κύπριους γιατρούς που επιθυμούν να επαναπατριστούν, αλλά και σε Άγγλους γιατρούς που διακινούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακεκριμένοι Άγγλοι επιστήμονες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του Brexit και αυτό είναι ίσως ένα θέμα που πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον».

Το Brexit, είπε ο κ. Αγαθαγγέλου, «έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα και διάφορες στρεβλώσεις και πρέπει να διορθωθούν. Τα έτη ειδικότητας για τη γενική ιατρική είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή το οποίο πρέπει να δούμε». Ως ΠΙΣ, πρόσθεσε, «είμαστε ενήμεροι σίγουρα και σε συνεργασία με το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου θα αναζητήσουμε, εκ νέου λύσεις».