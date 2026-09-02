Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έως και 400 mg καφεΐνης την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε πέντε φλιτζάνια καφέ, θεωρούνται ασφαλή για τους περισσότερους ενήλικες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται και με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτό επισημαίνει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σε νέα επιστημονική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Circulation».

Τι δείχνουν οι νέες έρευνες

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνητικών μελετών που εξετάστηκαν, η κατανάλωση 3-5 φλιτζάνια απλού, μαύρου καφέ των 240 ml, χωρίς σάκχαρα, γλυκαντικά, αρώματα ή πρόσθετα υλικά, θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες.

Η κατανάλωση καφέ χωρίς ζάχαρη, σιρόπι ή κρέμα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και ορισμένων διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, αλλά και με αυξημένη συχνότητα πρόωρων κοιλιακών συσπάσεων (PVCs).

Οι παρενέργειες

Βέβαια, επισημαίνεται ότι η τακτική κατανάλωση καφέ μπορεί να οδηγήσει κάποιους ανθρώπους στην ανάπτυξη ανοχής σε υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης, ενώ άλλοι άνθρωποι εμφανίζουν έντονες επιδράσεις ακόμη και με μικρές ποσότητες. Βραχυπρόθεσμα, η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει παροδική αύξηση της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού, του σακχάρου στο αίμα και της εγρήγορσης. Σε ορισμένα άτομα μπορεί επίσης να εμφανιστούν αίσθημα παλμών ή διαταραχές του ύπνου.

Όπως υπογραμμίζεται εξάλλου, η υψηλότερη πρόσληψη καφεΐνης, όπως αυτή που παρατηρείται στα ενεργειακά ποτά και ιδιαίτερα στα συμπυκνωμένα energy shots, ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στην καρδιά, όπως αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό.

Είναι πραγματικά ωφέλιμος ο καφές για την καρδιά;

Οι συγγραφείς της ανακοίνωσης σημειώνουν ότι η μελέτη των επιδράσεων της καφεΐνης στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι δύσκολη. Στις περισσότερες έρευνες, η κύρια πηγή καφεΐνης είναι ο καφές και οι παρατηρούμενες καρδιαγγειακές επιδράσεις μπορεί να οφείλονται σε άλλες ενώσεις του καφέ. Πειραματικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ορισμένες από αυτές διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γεγονός που ίσως εξηγεί μέρος των ευεργετικών επιδράσεων του καφέ.

Πόση καφεΐνη είναι ασφαλές να καταναλώνεις καθημερινά;

Παράλληλα, είναι δύσκολο να διαχωριστεί η επίδραση της καφεΐνης από εκείνη των συστατικών που συχνά προστίθενται στον καφέ, όπως ζάχαρη, σιρόπι, γάλα ή κρέμα. Μάλιστα, η προσθήκη ζάχαρης, αρωματικών σιροπιών, γάλακτος ή κρέμας ενδέχεται να περιορίζει τα πιθανά οφέλη του καφέ. Επιπλέον, οι περισσότερες διαθέσιμες μελέτες είναι μελέτες παρατήρησης που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας – αποτελέσματος.

Άλλες πηγές καφεΐνης

Εκτός από τον καφέ, σημαντικές πηγές καφεΐνης αποτελούν το τσάι, η σοκολάτα, τα αναψυκτικά, τα ενεργειακά ποτά, καθώς και ορισμένα μη συνταγογραφούμενα ή συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να αξιολογηθούν οι επιδράσεις διαφορετικών πηγών καφεΐνης, όπως το τσάι, τα αναψυκτικά, τα ενεργειακά ποτά και τα συμπληρώματα διατροφής.

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι το τσάι, όπως και ο καφές, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Αντίθετα, τα ενεργειακά ποτά, οι μπάρες και τα συμπληρώματα καφεΐνης συχνά περιέχουν πρόσθετα συστατικά που ενισχύουν την απορρόφηση της καφεΐνης, επιταχύνουν τη δράση της και ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών.

skai.gr