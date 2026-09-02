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Νέες επιβαρύνσεις αναμένονται στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας των αυξήσεων που καταγράφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Ήδη τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να διαφαίνονται αυξήσεις στη λιανική τιμή λόγω των διεθνών αναταράξεων στην αγορά του πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής η τιμή της βενζίνης παρουσιάζει αύξηση 1 σεντ το λίτρο και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 5 σεντ το λίτρο. Σήμερα η λιανική τιμή της βενζίνης είναι €1.602 το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης €1,855. Η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται από €1,535 έως €1,685 το λίτρο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης από €1,777 έως και €1,938 το λίτρο.

Οι τρέχουσες μεταβολές λιανικών τιμών μέσα σε διάστημα 50 ημέρες (13/07/2026 – 31/08/2026) παρουσιάζουν αυξητική τάση. Η τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε 13,7 σεντ το λίτρο, από €1,465 σε €1,602 και του πετρελαίου κίνησης 28,9 σεντ το λίτρο, από €1,566 σε €1,855.

Χωρίς παράταση και ενίσχυση της κρατικής παρέμβασης η βενζίνη θα μπορούσε να κινηθεί γύρω στα €1,685 το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να φτάσει τα €1.938 το λίτρο. Στη διεθνή αγορά η τιμή του μπρεντ ξεπέρασε χθες τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς απομακρύνεται η προοπτική άμεσης συμφωνίας για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε τροχιά παράτασης της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα προσανατολίζεται η Κυβέρνηση, επιχειρώντας να αναχαιτίσει το νέο κύμα ακρίβειας που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση. Ενώ η υφιστάμενη ρύθμιση εκπνέει στις 17 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για επέκταση του μέτρου έως το Νοέμβριο.

Η απόφαση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent, έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, τροφοδοτούμενη από τις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εικόνα στις αντλίες καταγράφει τις έντονες πιέσεις που δέχονται οι καταναλωτές από την έναρξη των εχθροπραξιών μέχρι σήμερα. Η διατήρηση της ελάφρυνσης κατά 8,33 σεντς το λίτρο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) συγκρατεί προσωρινά τις τιμές από την κατάρριψη νέων αρνητικών ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η πορεία των μέσων τιμών παγκύπρια διαμορφώνεται ως εξής:

Αμόλυβδη 95

Πριν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν (27/02/2026): €1,314 /λίτρο

Πριν τη μείωση του ΕΦΚ (03/04/2026): €1,593 /λίτρο (αύξηση 27,9 σεντ)

Τρέχουσα τιμή με μειωμένο ΕΦΚ (01/09/2026): €1,602 /λίτρο

Τιμή με ενδεχόμενη επαναφορά ΕΦΚ (+8,33 σεντ): €1,685 /λίτρο

Πετρέλαιο Κίνησης

Πριν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν (27/02/2026): €1,410 /λίτρο

Πριν τη μείωση του ΕΦΚ (03/04/2026): €1,919 /λίτρο (άλμα 50,9 σεντ)

Τρέχουσα τιμή με μειωμένο ΕΦΚ (01/09/2026): €1,855 /λίτρο

Τιμή με ενδεχόμενη επαναφορά ΕΦΚ (8,33 σεντ): €1,938 /λίτρο

Η εκτίναξη της τιμής πάνω από τα 94 δολάρια οφείλεται κυρίως στις διαταραχές της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, διεθνείς οίκοι προειδοποιούν για περαιτέρω στενότητα στην αλυσίδα διύλισης, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο, κατά τη διάρκεια της διεθνούς αυτής κρίσης.