Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα αναμένεται να προκαλέσει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ η επικείμενη λήξη της μειωμένης φορολογίας δημιουργεί τον κίνδυνο το πετρέλαιο κίνησης να πλησιάσει τα €2 το λίτρο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλο Χριστοδούλου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφονται συνεχείς μικρές αυξήσεις, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης, ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές.

Όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κινείται πλέον στα 90-91 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί από περίπου 80 δολάρια μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Το ύψος των ανατιμήσεων που ενδέχεται να μεταφερθούν στην κυπριακή αγορά δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί με ακρίβεια. Οι εταιρείες θα πρέπει πρώτα να παραλάβουν φορτία τα οποία αγοράστηκαν στις υψηλότερες διεθνείς τιμές, ενώ το πετρέλαιο εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.

«Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι θα γίνει με τις τιμές», είπε ο κ. Χριστοδούλου, εξηγώντας ότι οι πρατηριούχοι δεν γνωρίζουν το τελικό ύψος των αυξήσεων. Όπως σημείωσε, οι εταιρείες είναι εκείνες που αγοράζουν τα καύσιμα και υποβάλλουν τα σχετικά τιμολόγια στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κρίσιμη ημερομηνία η 17η Σεπτεμβρίου

Καθοριστική για την πορεία των τιμών θεωρείται η 17η Σεπτεμβρίου, οπότε εκπνέει η παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, εάν το μέτρο δεν ανανεωθεί, θα επιβληθεί αυτομάτως αύξηση 8,33 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη βενζίνη 95 και 98 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα εκτοξεύσει την τιμή πάρα πολύ ψηλά», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η τιμή του ντίζελ ενδέχεται να πλησιάσει τα €2 το λίτρο εάν δεν διατηρηθεί η φορολογική ελάφρυνση.

Το μέτρο προβλέπει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη από €0,429 σε €0,359 το λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης από €0,40 σε €0,33 το λίτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ, το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 8,33 σεντ ανά λίτρο.

Η παράταση έως τις 17 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών έπειτα από αίτημα των περισσότερων κομμάτων, ώστε το μέτρο να επαναξιολογηθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση εκτιμάται ότι προσφέρει συνολικό όφελος €15,5 εκατ. στους πολίτες.

Ερωτηθείς στις 25 Αυγούστου εάν εξετάζεται νέα παράταση, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι τα μέτρα αξιολογούνται συνεχώς, ανάλογα με τις εξελίξεις, και ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν πως τέτοια μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Χωρίς προβλήματα η τροφοδοσία

Παρά τη γεωπολιτική κρίση στην περιοχή, δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων στην Κύπρο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων.

Όπως ανέφερε, οι εταιρείες ανταποκρίνονται κανονικά στις παραγγελίες των πρατηρίων και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία.

Η Κύπρος εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και το Ισραήλ, με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση να μην έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής τις σχετικές προμήθειες.

Παρά τις ανατιμήσεις, η κατανάλωση κατά την περίοδο των διακοπών παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς οι μετακινήσεις ήταν αυξημένες.

Ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε, ωστόσο, ότι παρατηρείται αυξημένη μετάβαση στα κατεχόμενα για αγορά καυσίμων, την οποία απέδωσε στις υψηλότερες τιμές που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές.

Η επίδραση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων

Η αυξανόμενη κυκλοφορία ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, η μείωση στις πωλήσεις των πρατηρίων δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα εμφανής, αναμένεται όμως να γίνει περισσότερο αισθητή όσο αυξάνονται οι πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Στα €1,50 το πετρέλαιο θέρμανσης

Ανησυχία προκαλεί και η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου έχει πλησιάσει το €1,50 ανά λίτρο, από περίπου €1,10 στο τέλος του περασμένου χειμώνα.

Με βάση τα σημερινά επίπεδα, η πλήρωση μιας δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 λίτρων θα κόστιζε περίπου €1.500, δημιουργώντας σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.