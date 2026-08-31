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Στον απόηχο της τραγωδίας στο Κάβο Γκρέκο, όπου έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος όταν το σκάφος του προσέκρουσε στα βράχια εν μέσω κακοκαιρίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής έθεσε θέμα αλλαγών στο υφιστάμενο πλαίσιο για τα αγκυροβόλια και τον απόπλου σκαφών σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Φυτιρής επισήμανε ότι σήμερα δεν υπάρχει νομοθεσία που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να απαγορεύουν τον απόπλου ενός σκάφους λόγω κακοκαιρίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί νομοθετικά.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη αυστηρότερης ρύθμισης των αγκυροβολίων, ιδιαίτερα σε σημεία που μπορεί να καταστούν επικίνδυνα όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως εξήγησε, με το σημερινό καθεστώς ένα σκάφος μπορεί να αγκυροβολήσει σε περιοχή που θεωρείται αγκυροβόλιο και να παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Χρειάζεται, κατά την άποψή μου, και θα εξεταστεί και στη Βουλή με νέο νομοσχέδιο», ανέφερε.

«Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται διανυκτερεύσεις και μάλιστα σε σημεία τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ επικίνδυνα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει με προσοχή, καθώς μια γενική απαγόρευση αγκυροβολίας θα μπορούσε να επηρεάσει άλλες δραστηριότητες, όπως τον τουρισμό, τα ξένα σκάφη, τα σκάφη αναψυχής και την αλιεία.

«Ό,τι μέτρο πάρουμε έχει κάποιες επιπτώσεις σε άλλους τομείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να βρεθεί η «χρυσή τομή».

«Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης απόπλου»

Ερωτηθείς ειδικότερα κατά πόσο οι αρχές μπορούν να απαγορεύσουν τον απόπλου όταν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης απόπλου».

Όπως εξήγησε, ακόμη και σε περιπτώσεις πολύ έντονης θαλασσοταραχής, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προειδοποιήσουν τους κυβερνήτες και να τους απευθύνουν ισχυρή σύσταση να μην αποπλεύσουν, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να τους το απαγορεύσουν.

Αναφερόμενος σε προσωπική του εμπειρία, είπε χαρακτηριστικά: «Λέγαμε στους καπετάνιους “έχει πάρα πολλή θαλασσοταραχή και σας συστήνουμε να μην βγείτε”, αλλά δεν μπορούσαμε να απαγορεύσουμε».

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο κενό θα πρέπει να καλυφθεί νομοθετικά, τόσο για τα εμπορικά πλοία όσο και για τα σκάφη αναψυχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να προβλέπονται και συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης.

Ευθύνη στους κυβερνήτες

Ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε, πάντως, ότι ευθύνη έχουν και οι ίδιοι οι κυβερνήτες των σκαφών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και τα μετεωρολογικά δελτία.

«Ο κάθε καπετάνιος έχει υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες και έχει την υποχρέωση να ερευνά και να ενημερώνεται για τα μετεωρολογικά δελτία», ανέφερε.

Σε σχέση με την πορτοκαλί προειδοποίηση που είχε εκδοθεί, είπε ότι οι ιδιοκτήτες των σκαφών όφειλαν να μεριμνήσουν για τη μετακίνησή τους σε ασφαλέστερους χώρους.

«Έπρεπε όλοι οι ιδιοκτήτες σκαφών, να μεριμνήσουν για να πάνε σε λιμάνι, σε μαρίνα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν», σημείωσε.

«Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό»

Αναφερόμενος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο, ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της ανταπόκρισης των κρατικών υπηρεσιών.

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι και για το ΚΣΕΔ και για τις άλλες υπηρεσίες και για τα ελικόπτερά μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει, όπως είπε, ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα έρευνας και διάσωσης, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης και μέσων όσο και ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό σημείωσε ότι «οι υπηρεσίες του κράτους έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό στον ελάχιστο χρόνο».

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του Ντίμη Μαυρόπουλου, κάνοντας λόγο για «μια τραγική κατάληξη».

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι έχει ήδη αρχίσει η αποκατάσταση της περιοχής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στην απομάκρυνση των συντριμμιών. Όπως είπε, η διαδικασία θα συνεχιστεί ώστε να απομακρυνθούν συντρίμμια ακόμη και από τον βυθό.

Η Ακτοφυλακή και ο συντονισμός στη θάλασσα

Ο κ. Φυτιρής συνέδεσε τη συζήτηση που άνοιξε μετά την τραγωδία και με τη δημιουργία Ακτοφυλακής, η οποία, όπως ανέφερε, έχει ήδη αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Η δημιουργία της Ακτοφυλακής, η οποία έχει ήδη αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα επιλύσει πάρα πολλά ζητήματα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα εμπλέκονται πολλές διαφορετικές υπηρεσίες σε ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, έρευνας και διάσωσης, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν πιο ενιαίο συντονισμό.