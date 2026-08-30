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Το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν εκδίδει απαγορευτικό απόπλου των πλοίων και των σκαφών, ανέφερε ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει η έννοια του απαγορευτικού απόπλου». Με αφορμή το συμβάν στο Κάβο Γκρέκο, το Σάββατο, όπου ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα άτομα τραυματίστηκαν μετά από προσάραξη σκαφών εν μέσω θαλασσοταραχής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο κ. Χρυσάνθου αναφέρθηκε στην πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, καθώς και στην πορτοκαλί προειδοποίηση που περιέγραφε τη σοβαρότητα των φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν ενδεχομένως ζημιές και θύματα.

Ως προς το αν εκδίδεται απαγορευτικό απόπλου, ανέφερε ότι αυτό που εκδίδει το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι ένα Δελτίο Θαλασσών «και αυτό, κατά τη χθεσινή ημέρα, είχε εκδοθεί. Χαρακτηριστικά τονιζόταν ότι το ύψος κύματος στην περιοχή, στα ανατολικά, ήταν κοντά στα 2,5 μέτρα», είπε.

Πρόσθεσε ότι στο Δελτίο Θαλασσών τονιζόταν επίσης η πορτοκαλί προειδοποίηση που βρισκόταν σε ισχύ, αλλά και ότι στις παράκτιες περιοχές αναμένονταν καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονταν από ισχυρότατες ριπές, μέχρι 8 και 9 μποφόρ.

«Άρα, μαζί με τη χθεσινή προειδοποίηση, είχαμε και το Δελτίο Θαλασσών, το οποίο απευθυνόταν σε όλους όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα και στις αρμόδιες αρχές, όπως είναι οι λιμενικές», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, «στο Δελτίο είχε ξεκαθαριστεί ότι η θάλασσα θα ήταν επικίνδυνη, με ύψος κύματος μέχρι 2,5 μέτρα», ενώ γινόταν επίσης αναφορά στην εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων.

«Είχε ξεκαθαριστεί ότι και σε αυτές τις περιοχές αναμένονταν ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονταν από χαλάζι και ριπαίους ανέμους», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο Δελτίο αφορά θαλάσσια περιοχή σε απόσταση έως και οκτώ χιλιομέτρων από την ακτογραμμή της Κύπρου.

Ερωτηθείς σε ποιους αποστέλλεται το δελτίο, είπε ότι «αποστέλλεται σε όλες τις αρμόδιες αρχές, στις λιμενικές παγκύπρια, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και ιδιώτες οι οποίοι έχουν σκάφη».

Πρόσθεσε ότι «είναι ένα Δελτίο Θαλασσών, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Μετεωρολογίας» και ανανεώνεται περίπου κάθε έξι ώρες.

Η ένταση των φαινομένων ήταν στο πλαίσιο της πορτοκαλί προειδοποίησης

Ερωτηθείς κατά πόσο η ένταση των χθεσινών φαινομένων ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που προέβλεπε το Τμήμα Μετεωρολογίας, ο κ. Χρυσάνθου απάντησε ότι τα χθεσινά φαινόμενα «ήταν ακριβώς η πρόγνωση».

«”Ασυνήθιστα φαινόμενα έχουν προβλεφθεί” λέει το λεκτικό της προειδοποίησης. “Αναμένεται ενδεχομένως να υπάρχουν ζημιές και θύματα”». Αυτό είναι το λεκτικό το οποίο συνοδεύει μια πορτοκαλί προειδοποίηση και καλεί το κοινό να ακολουθεί τις σχετικές προειδοποιήσεις», ανέφερε.

Όπως είπε, «μια πορτοκαλί προειδοποίηση, η οποία εκδίδεται με αυτή τη σοβαρότητα, με αυτές τις καταιγίδες οι οποίες συνόδευαν όλη την κατάσταση χθες, σημαίνει ότι ό,τι έχουμε δει είναι στα πλαίσια μιας τέτοιας προειδοποίησης».

«Και οι εντάσεις και το ύψος βροχής και η ένταση των καταιγίδων που είχαμε, ναι, ήταν στα πλαίσια μιας πορτοκαλί προειδοποίησης», τόνισε.

Επανέλαβε ότι «στο λεκτικό της πορτοκαλί προειδοποίησης τονίζεται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ζημιές και θύματα».

«Ενώ σε μια κίτρινη προειδοποίηση λέμε ότι ο καιρός μπορεί να είναι επικίνδυνος, σε μια πορτοκαλί ο καιρός είναι επικίνδυνος και πιθανόν να υπάρχουν ζημιές και θύματα», εξήγησε.

Το σύστημα που επηρέασε την Κύπρο έχει απομακρυνθεί

Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα του καιρού, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι το σύστημα που επηρέασε χθες την Κύπρο «έχει απομακρυνθεί».

«Σήμερα έχουμε έναν πολύ διαφορετικό καιρό. Στις πλείστες περιοχές θα έχουμε κυρίως αίθριο καιρό και κάποιες συννεφιές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, στα νότια και στα νοτιοανατολικά παράλια, «που θα μας δώσουν κάποιες βροχές ή και καταιγίδα».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν αναμένονται τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που έχουμε δει, αλλά απλά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, πολύ μεμονωμένα, σε αυτές τις περιοχές».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι το σκηνικό και αύριο στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες «δεν θα υπάρχει αξιόλογη μεταβολή».

Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι μετά την αισθητή πτώση χθες, τις επόμενες ημέρες θα επανέλθει σε θερμοκρασίες εποχής. Όπως εξήγησε, οι μέσες θερμοκρασίες για την εποχή είναι κοντά στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 με 32 στις παράλιες περιοχές και γύρω στους 28 βαθμούς στα ορεινά.

«Θα επανέλθουμε εκεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Ενδεχομένως μέχρι την Τρίτη-Τετάρτη να είμαστε εκεί», πρόσθεσε.

Για σήμερα, ανέφερε ότι «οι θερμοκρασίες που αναμένονται είναι κοντά στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, σε σχέση με χθες που κατεβήκαμε στους 31 βαθμούς», ενώ ανέφερε ότι από αύριο θα επανέλθουμε κοντά στις μέσες τιμές της εποχής.

ΚΥΠΕ