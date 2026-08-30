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Πανέτοιμη δηλώνει η Κυπριακή Δημοκρατία για συμμετοχή σε μια διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το κρίνει αναγκαίο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Νικολάου και Κολοκάση στο Γέρι, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις επερχόμενες διεργασίες στο Κυπριακό, με τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία στη βάση των δεδομένων που προέκυψαν από την πρόσφατη παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, αλλά και από τις επαφές που ακολούθησαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είπε, αναμένεται και η κάθοδος της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε μέσα από εντατικές συναντήσεις να υπάρξουν αποτελέσματα και δεδομένα ενόψει της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε πανέτοιμοι προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας διευρυμένης συνάντησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν».

Ερωτηθείς κατά πόσο αναμένει να υπάρξουν παραδοτέα μέχρι τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η πλευρά του πράττει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα.

«Αν δεν υπάρξουν παραδοτέα, που είναι κάτι που δεν το ελπίζουμε, που δεν θέλουμε να γίνει, δεν θα είναι εξ υπαιτιότητάς μας», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε «καλή πρώτη συζήτηση» τη συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Αναφερόμενος στα ΜΟΕ, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μέτρα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, αλλά όχι σε κινήσεις που, όπως είπε, θα οδηγούν σε «κανονικοποίηση της παρούσας παράνομης κατάστασης πραγμάτων».

Σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα των τεσσάρων σημείων διέλευσης, όπως είχε συζητηθεί στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2025, τέθηκε εκ νέου στην τελευταία συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχθηκε την πρόταση που είχε καταθέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ ως «λογική και συμβιβαστική», ωστόσο δεν υπήρξε μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια, πάντα με πνεύμα καλής θέλησης να υπάρξουν αποτελέσματα», ανέφερε.