Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετρά τις πληγές της η περιοχή του διαμερίσματος Χρυσοχούς από την θεομηνία που την έπληξε το Σάββατο. Η επόμενη μέρα των ακραίων καιρικών φαινομένων αποκάλυψε σε όλη του την έκταση το εύρος των καταστροφών που προκλήθηκαν και οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο στην γεωργική παραγωγή, αλλά και σε σημαντικό αριθμό φωτοβολταικών συστημάτων σε ανοιχτούς χώρους και σε κατοικίες σε κοινότητες της περιοχής.

Τον πολύ σημαντικό βαθμό της καταστροφής που προκλήθηκε τόνισε μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Δρούσειας στον Δήμο Ακάμα, Σωτήρης Κουππάρης, ο οποίος τόνισε ότι μεγάλος αριθμός φωτοβολταικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους σφοδρούς ανέμους και το χαλάζι που έπληττε για ώρες το πρωί και το μεσημέρι του Σαββάτου την περιοχή.

Ο κ. Κουππάρης ανέφερε ακόμη ότι αριθμός φυτειών αβοκάντο καταστράφηκε επίσης από τα ακραία φαινόμενα, ενώ τεράστιος είναι ο αριθμός των υπόλοιπων γεωργικών καλλιεργειών που καταστράφηκαν στην περιοχή.

Δέντρα αποκόπησαν και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ομαλοποίηση στο οδικό δίκυο, είπε ακόμη ο Αντιδήμαρχος Δρούσειας, ενώ τρεις υδροστρόβιλοι που σχηματίστηκαν κοντά στις ακτές μεγιστοποίησαν τα προβλήματα για τους κατοίκους.

Πλέον, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κινηθούν τάχιστα για αποκατάσταση των ζημιών και για καταγραφή τους προκειμένου οι γεωργοί της περιοχής να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό, κατέληξε ο κ. Κουππάρης.

Δείτε εικόνες