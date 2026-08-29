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Από την απουσία κάθε τουριστικού ίχνους του Ισραήλ για πολλούς μήνες, λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο και το Ιράν, στην άνευ προηγουμένου εισβολή χιλιάδων ισραηλινών επισκεπτών στην Πάφο την περίοδο αυτή.

Αν κάποιος έλεγε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι σήμερα το αεροδρόμιο Πάφου θυμίζει αυτά στο Τελ Αβίβ και την Χάιφα, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικός. Ιστορικό υψηλό καταγράφουν οι πτήσεις από τα δύο αεροδρόμια της γείτονος προς την Πάφο, όπου καθημερινά προσγειώνονται και απογειώνονται πέραν των 10 πτήσεων από τέσσσερις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν ακατάπαυστα δρομολόγια μεταξύ των δύο χωρών.

Για πρώτη φορά, επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, την πρωτοκαθεδρία της κίνησης στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου δεν έχουν οι βρετανικές εταιρείες ή η Ryanair, που μέχρι πρότινος δέσποζε κατ’ αποκλειστικότητα, αλλά οι ισραηλινές εταιρείες που πλέον πετούν προς και από την Πάφο με ρυθμό που θυμίζει δρομολόγια… λεωφορείων.

Κάτι, προφανώς, που καθόλου δεν χαλά τους τοπικούς φορείς οι οποίοι βλέπουν μια ανέλπιστη χείρα βοηθείας στη χασούρα του προηγούμενου διαστήματος.

Ντόρα