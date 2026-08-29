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Κατολίσθηση πετρών και χώματος στο οδόστρωμα έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς δρόμους της ορεινής περιοχής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την Κύπρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση, προβλήματα καταγράφονται στους δρόμους:

Γερακιών – Κύκκου

Ορκόντα – Κάμπου

Κάμπου – Χάντουπα – Πύργου

Κάμπου – Κύκκου

Λεμίθου – Τρεις Ελιές

Τρεις Ελιές – Καμινάρια.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.