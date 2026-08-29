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Η πιθανότητα μιας νέας αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ακόμη και από τον Σεπτέμβριο, επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο μετά το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, από το Τζάκσον Χολ, προειδοποιώντας ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη κερδηθεί.

Ο Γουόρς απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένη κίνηση στη συνεδρίαση της Fed στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, ξεκαθάρισε όμως ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να ενεργήσει εάν δεν υπάρξουν πειστικές ενδείξεις ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν σταθερά προς τον στόχο του 2%. Η τοποθέτησή του ήταν αρκετή ώστε οι αγορές να ανεβάσουν αισθητά τις πιθανότητες μιας αύξησης επιτοκίων ήδη τον επόμενο μήνα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, τα οποία θα δημοσιευθούν λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των τιμών θα ενίσχυε σημαντικά το επιχείρημα υπέρ νέας σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, ενώ μια σαφής αποκλιμάκωση θα μπορούσε να δώσει στη Fed περισσότερο χρόνο πριν προχωρήσει σε νέα κίνηση.

Οι αγορές ανέβασαν τα στοιχήματα

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση. Μετά την ομιλία του Γουόρς, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ανέβηκε από περίπου 35% πριν από το Τζάκσον Χολ σε σχεδόν 60%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων.

Αναλυτές εκτίμησαν ότι η στάση του επικεφαλής της Fed ήταν σαφώς πιο «γερακίσια» από ό,τι ανέμεναν οι αγορές, χωρίς ωστόσο να συνιστά προαναγγελία απόφασης. Barclays και Societe Generale, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βλέπουν αυξημένη πιθανότητα για άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με ενδεχόμενο να ακολουθήσει ακόμη μία κίνηση αργότερα μέσα στο έτος.

«Δεν είναι αρκετά περιοριστικές οι συνθήκες»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η εκτίμηση του Γουόρς ότι οι σημερινές χρηματοπιστωτικές συνθήκες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά περιοριστικές. Με άλλα λόγια, άφησε να εννοηθεί ότι το υφιστάμενο επίπεδο των επιτοκίων ενδεχομένως να μην ασκεί επαρκή πίεση στην οικονομία ώστε να οδηγήσει τον πληθωρισμό γρήγορα προς το 2%.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το βασικό επιτόκιο παραμένει το κυριότερο εργαλείο της Fed για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και υπερασπίστηκε την επιλογή του να αποφεύγει σαφή καθοδήγηση των αγορών για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Στην εξίσωση και ο Τραμπ

Μια πιθανή αύξηση επιτοκίων λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα έχει και πολιτική διάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ χαμηλότερου κόστους δανεισμού, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες αποφάσεις του Γουόρς, τον οποίο ο ίδιος επέλεξε για την ηγεσία της Fed.

Για την ώρα, πάντως, το μήνυμα από το Τζάκσον Χολ είναι ότι η Fed δεν θεωρεί πως ο πληθωρισμός έχει τεθεί οριστικά υπό έλεγχο. Η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου μετατρέπεται έτσι στο πρώτο μεγάλο τεστ της νέας ηγεσίας της κεντρικής τράπεζας, με τα στοιχεία των επόμενων εβδομάδων να καθορίζουν εάν η Ουάσιγκτον θα επιστρέψει στον δρόμο των αυξήσεων επιτοκίων.