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Φρενήρεις είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης στη Λάρνακα, γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο από τα δεκάδες εργοτάξια στην πόλη, αλλά και μέσα από την αύξηση της ζήτησης για παραγωγικές επενδύσεις. Η Λάρνακα οδηγεί, πλέον, την κούρσα των οικιστικών ακινήτων, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη αξιών, που εκδίδεται κάθε τρίμηνο από τον RICS και την KPMG Κύπρου (δεύτερο τρίμηνο του 2026). Ωστόσο, σύμφωνα με τους φορείς της, η ζήτηση δεν επικεντρώνεται μόνο σε οικιστικές αναπτύξεις, αλλά και σε επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον, από κύπριους και ξένους επενδυτές, ανάμεσα σε άλλα, για την ανέγερση νοσοκομείων, νέων ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και κέντρων τεχνολογίας και αποθήκευσης ενέργειας.

Με δεδομένο πως ιδιαίτερα στην πόλη της Λάρνακας έχουν εξαγγελθεί πολλές επενδύσεις, που δεν έγιναν ποτέ, όπως η ενιαία ανάπλαση του λιμανιού και της μαρίνας από ιδιώτες επενδυτές, ο «Φ» ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), για να διαφανεί εάν αυτό το ενδιαφέρον μεταφράζεται και σε αιτήσεις.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑΛ, ο Οργανισμός έχει δεχθεί αρκετές αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για γραφειακές αναπτύξεις, για περίπου 30 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα (τα περισσότερα είναι boutique hotels), για 1 μεγάλο νοσοκομείο (Λιβανέζοι επενδυτές) και τρία μικρότερα (ιατρικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης), καθώς και για αθλητικά κέντρα.

Πολύ σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως υπάρχουν κατατεθειμένες αιτήσεις για τη δημιουργία δύο μεγάλων data centers (μεταφ. Κέντρα αποθήκευσης δεδομένων) και άλλες δύο για αποθήκευση ενέργειας μέσω συσσωρευτών μπαταριών.

Πρόκειται για έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος σημείωσε πως υπάρχουν επαφές και με άλλους επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αναπτύξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας.

«Μια πόλη για να έχει ανάπτυξη δεν πρέπει να επικεντρώνεται στις οικιστικές μονάδες. Η ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους πυλώνες της οικονομίας και επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας και παράλληλα να μπορούν να στηρίξουν και την οικιστική ανάπτυξη.

Ως ΕΟΑ Λάρνακας θα προωθήσουμε αναπτύξεις αυτού του είδους ειδικά στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού, της παιδείας και της τεχνολογίας», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως στα πιο πάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στην περιοχή του πρώην διυλιστηρίου, που θα είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ούτε οι πολιτιστικές υποδομές που θα αναπτυχθούν για το Λάρνακα 2030.

Ενδιαφέρον και για hi teck campus

Ο Δήμος Λάρνακας, εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, βρίσκεται σ’ επαφή με επενδυτές από το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται ν’ αναπτύξουν στην πόλη hi teck campus (μεταφ. εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας) και τεχνολογικά ινστιτούτα.

«Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από πανεπιστήμια, ενώ και το Κέντρο Αριστείας CMMI (Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία) έχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό πλάνο, που βοηθά την πόλη», σημείωσε ο κ. Βύρας. Πρόσθεσε ακόμη, πως βρίσκεται σ’ εξέλιξη επένδυση περίπου €100 εκατ. για δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας στην Ορόκλινη, ενώ πρόσφατα άνοιξε γραφεία στον δρόμο Δεκέλειας και μια μεγάλη εταιρεία, που συνδέεται με τον χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία επέκτεινε τις δραστηριότητές της από τη Λεμεσό.

«Εμάς μας χαροποιεί το γεγονός πως υπάρχει ενδιαφέρον όχι μόνο για επενδύσεις σε ακίνητα, αλλά και σε πιο παραγωγικούς τομείς που θα φέρουν θέσεις εργασίας και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της Λάρνακας», τόνισε.

Επαφές με επενδυτές έχει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΛ), όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του, δρ Νάκης Αντωνίου. «Θέλουμε να γίνονται επενδύσεις οικιστικές, ωστόσο, ως ΕΒΕΛ πάνω απ’ όλα θέλουμε επενδύσεις που να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Έτσι θ’ αναπτυχθεί η πόλη», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας πως το ζητούμενο είναι να μην αλλάξει ο χαρακτήρας της Λάρνακας.

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε πως συνεχίζουν οι επενδύσεις στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών, ενώ δραστηριοποιούνται σε άλλους χώρους και εταιρείες που ασχολούνται με κινητήρες αεροσκαφών. «Πρόσφατα μια Ολλανδική εταιρεία εξαγόρασε στη Λάρνακα μια μεγάλη logistic company, που σημαίνει νέες προοπτικές για την πόλη σε αυτόν τον τομέα», σημείωσε.

Είπε, ακόμη, πως πέραν από τους Λιβανέζους επενδυτές, υπάρχει επαφή και με Ινδική εταιρεία που εξέφρασε ενδιαφέρον για να δημιουργήσει νοσοκομείο στη Λάρνακα. «Εμείς βοηθούμε επειδή έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα στη Λάρνακα. Αυξήθηκε ο πληθυσμός και αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ναι μεν τώρα έγινε νέο ΤΑΕΠ σε ωραίο κτήριο. Η μόνη διαφορά δε είναι πως προηγουμένως ο κόσμος ήταν σε γραμμή αναμονής σε παλιό κτήριο, ενώ τώρα είναι σε γραμμή αναμονής σ’ ένα καινούριο κτήριο», σημείωσε.

Έκρουσε, επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη υποδομών που παρατηρείται στη Λάρνακα, ειδικά στην περιοχή των Λιβαδιών, όπου η ανάπτυξη είναι πρωτοφανής. «Είναι γεγονός πως οι δρόμοι μας, οι αποχετεύσεις μας, το σύστημα υδροδότησης κ.λπ δεν είναι γι’ αυτή την ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν υποδομές από το κράτος, επειδή υπάρχει μια προβληματική κατάσταση», τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ σημείωσε καταλήγοντας πως εντός Δεκεμβρίου, με δική του πρωτοβουλία, θα γίνει συνάντηση με όλους τους επενδυτές της Λάρνακας με σκοπό να συζητηθούν, όχι μόνο οι προοπτικές της πόλης, αλλά και η κουλτούρα και ο χαρακτήρας της.

Ανοίγει και ο δρόμος για επενδύσεις από το Μπαχρέιν

Πολύ σημαντική για τις επενδυτικές προοπτικές της Λάρνακας θεωρείται και η πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μπαχρέιν πρότασης για αδελφοποίηση της Λάρνακας με τη Μανάμα, τη μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του Βασιλείου.

Αυτό θα καταστήσει τη Λάρνακα την πρώτη πόλη της Κύπρου που προχωρεί σε αδελφοποίηση με πόλη του Κόλπου, γεγονός που σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας δημιουργεί νέες προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, του πολιτισμού και όχι μόνο. «Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις και συνεργασία σε πολλούς τομείς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως έδωσε και η Κυβέρνηση ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Μπαχρέιν ενέκρινε και την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Πρωτευούσης του Βασιλείου (Μανάμα) και του Δήμου Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό θα τονίζονται οι ισχυροί δεσμοί που συνδέουν πλέον την Κύπρο με το Μπαχρέιν, αλλά και η επιθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που θα περιλαμβάνουν και δημοτικές υποθέσεις.

Οι τομείς συνεργασίας της Λάρνακας με τη Μανάμα θ’ αφορούν αξιοποίηση των παράκτιων πόρων των δύο πόλεων και αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, κοινά προγράμματα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση αποβλήτων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δημόσιων πάρκων, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι δύο πόλεις αναμένεται να καταρτίσουν κοινή ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή όσων αναγράφονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας.