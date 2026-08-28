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Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία, καθώς θα είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, παρά την Αλάμπρα και το Πέρα Χωρίο Νήσου.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι θα είναι κλειστή από τις 9:30 το πρωί σήμερα (Παρασκευή 28/08) μέχρι τις 11:00 π.μ., η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ της εξόδου προς Λύμπια και της συμβολής με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, παρά την Αλάμπρα και το Πέρα Χωρίο Νήσου.

Το τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου θα παραμείνει κλειστό, για σκοπούς εργασιών καθαρισμού του δρόμου. Η τροχαία κίνηση προς Λάρνακα θα διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στο τμήμα του δρόμου όπου θα διεξάγονται οι εργασίες.