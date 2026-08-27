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Οδική σύγκρουση μεταξύ φορτηγού και οχήματος τύπου σαλούν σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, στο ύψος του Πέρα Χωρίου, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πρόσωπα, ενώ λόγω του ατυχήματος έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Τροχαίας για ρύθμιση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της.