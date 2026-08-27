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Βροχές, κατά τόπους συνοδευόμενες από χαλάζι, σημειώνονται το απόγευμα της Πέμπτης σε ορεινές και άλλες περιοχές της Κύπρου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα δροσιάς στα τέλη Αυγούστου και επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταρρακτώδεις βροχές και χαλάζι σημειώθηκαν στο Φοινί, ενώ βροχές καταγράφηκαν επίσης στις Πλάτρες και στην περιοχή του φράγματος στο Πέρα Πεδί.

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