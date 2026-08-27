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Τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ δεν μπορούν να αποφεύγουν ή να απορρίπτουν αδικαιολόγητα την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους, της πολυπλοκότητας του περιστατικού ή των αυξημένων αναγκών φροντίδας τους.

Αυτό τονίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σε επιστολή που απέστειλε σήμερα σε όλα τα νοσηλευτήρια του Συστήματος, με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες Γιώργου Παμπορίδη.

Ο ΟΑΥ αναφέρει ότι παρενέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξυπηρετηθεί η ασθενής και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα και ενημερώνει ότι προχωρεί σε αλλαγή του πλαισίου που αφορά τη διαχείριση και τις μεταφορές ασθενών από το ένα νοσηλευτήριο στο άλλο, επισημαίνοντας ότι «η ταλαιπωρία οποιουδήποτε ασθενούς στην προσπάθειά του να λάβει την αναγκαία φροντίδα υγείας δεν είναι αποδεκτή».

Δεν επιτρέπονται δυσμενείς διακρίσεις

Στην επιστολή του, ο ΟΑΥ υπενθυμίζει ότι τα νοσηλευτήρια και οι επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους τους, οφείλουν να εξυπηρετούν τους δικαιούχους χωρίς δυσμενείς διακρίσεις.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και η διάκριση λόγω της κατάστασης της υγείας του ασθενούς.

Εφόσον μια υπηρεσία περιλαμβάνεται σε όσες το νοσηλευτήριο έχει αναλάβει να προσφέρει στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, δεν επιτρέπεται να αποφεύγεται ή να απορρίπτεται αδικαιολόγητα:

Λόγω της κατάστασης της υγείας του δικαιούχου.

Λόγω της αυξημένης δυσκολίας του περιστατικού.

Λόγω της πολυπλοκότητας της διαχείρισής του.

Λόγω ιδιαίτερων ή αυξημένων αναγκών φροντίδας.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει επίσης ότι οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται με βάση τους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας, το καθήκον και το προβλεπόμενο επίπεδο επιμέλειας, καθώς και τις απαιτήσεις επαγγελματισμού και επιστημονικής επάρκειας.

Υποχρεωτική αιτιολόγηση και τεκμηρίωση

Όταν ένα νοσηλευτήριο αδυνατεί για αντικειμενικούς λόγους να αναλάβει ένα περιστατικό, η απόφασή του πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη.

Η ίδια υποχρέωση ισχύει όταν, μετά την έναρξη της νοσηλείας, κριθεί αναγκαία η διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μεταφορά του ασθενούς αλλού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το νοσηλευτήριο δεν αρκεί να ενημερώσει ότι αδυνατεί να συνεχίσει τη φροντίδα. Οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη και κατάλληλη παραπομπή του δικαιούχου σε άλλο πάροχο.

Ο νέος πάροχος πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη δυνατότητα και επάρκεια για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού, ώστε να διασφαλίζεται, στον βαθμό που είναι εφικτό, η συνέχεια της φροντίδας.

Κατά μέσο όρο 27.000 νοσηλείες τον μήνα

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 27.000 νοσηλείες κάθε μήνα.

Οι περιπτώσεις που αφορούν νοσηλεία ασθενών μετά τη μεταφορά τους από άλλο νοσηλευτήριο αντιστοιχούν στο 1,4% του συνόλου ανά μήνα.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών, η νοσηλεία και η εξυπηρέτηση των δικαιούχων ολοκληρώνονται ομαλά. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία δεν αναιρούν τη σοβαρότητα οποιουδήποτε μεμονωμένου περιστατικού.

Κατά τον ΟΑΥ, η συστηματική παρακολούθηση των συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων επιτρέπει τον εντοπισμό συγκεκριμένων αδυναμιών και τη λήψη στοχευμένων διορθωτικών μέτρων.

Καταλήγοντας, ο ΟΑΥ καλεί τα νοσηλευτήρια να τηρούν τις συμβατικές και νομοθετικές τους υποχρεώσεις και να συνεργάζονται αποτελεσματικά όταν απαιτείται η μεταφορά ή η συνέχιση της φροντίδας ενός ασθενούς σε άλλο νοσοκομείο.

Όπως τονίζει, η συνεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνέχειας, της ασφάλειας και της ποιότητας της περίθαλψης.